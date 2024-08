Se presentaron los ejes de turismo para la Microrregión Tierra de Palmares

Se llevó a cabo en Colón un encuentro de la microrregión Tierra de Palmares con la participación de diferentes actores del sector turístico. Fue presidida por el Intendente José Luis Walser, presidente de la Mancomunidad, acompañado por el Secretario de Turismo y Cultura Federico Escher, funcionarios locales y provinciales, junto a representantes de cámaras y actores privados de los municipios de la microrregión. Desarrollo de propuestas clave para el Turismo

Walser destacó la importancia de trabajar en conjunto para lograr objetivos comunes que beneficien a toda la región. Entre las propuestas discutidas, se incluyen:



- Desarrollo de un aeropuerto: Aumentar la relevancia de la región mediante la creación de un aeropuerto.



- Creación de circuitos turísticos: Se plantearon cuatro tipos de circuitos: Termal, Naturaleza, Bodegas e Histórico.



- Organización de eventos: Potenciar a los actores locales y generar mayor convocatoria a través de eventos.



- Promoción digital: Implementar estrategias de promoción digital con un plan trimestral.



- Mejora del sitio web: Mejorar el sitio web de la región para mostrar cada circuito y ofrecer un catálogo de servicios turísticos.



- Desarrollo de redes sociales: Dirigir redes sociales a consumidores individuales, con asociaciones de influencers y un programa de promoción de 20 días.



Walser expresó su orgullo por el trabajo conjunto realizado en la microrregión. "A nosotros nos preguntaban cómo hace Colón y la microrregión para venderse en conjunto. Trabajamos en conjunto, nos juntamos, ponemos objetivos comunes. En Entre Ríos, la única microrregión que tiene un desarrollo como esta es esta. Hay otros intentos, por supuesto, que vienen de varios años y se han profundizado con el tiempo".



Asimismo, el Intendente de Colón destacó la importancia del nuevo aeropuerto en Concordia y su potencial para abrir múltiples posibilidades para el turismo en la microrregión. "Nosotros, como principal región turística de Entre Ríos, tenemos la obligación de liderar ese proceso. Tenemos muy cerquita del aeropuerto un expertise turístico y un desarrollo con propuestas y oferta turística que no tiene otro lugar de la provincia de Entre Ríos," enfatizó.



Por su parte, Federico Escher resaltó la importancia de generar espacios de interacción entre todos los actores del turismo de la microrregión. "José Luis Walser, como presidente de la mancomunidad, me pedía generar este espacio con todos los actores del turismo de la microrregión, con quienes venimos trabajando mucho y desde hace tiempo".



"La agenda de trabajo es muy rica, siempre hay objetivos comunes que a veces cuesta conseguir, y la verdad que en ese sentido es destacable," comentó Escher.



Por otro lado, subrayó la importancia de la presencia del sector privado junto al público, destacando la participación de entidades como el Centro Comercial de Colón, CA.TUR.VE., y la Asociación Hotelera Gastronómica. "En esa conjunción de públicos y privados, me parece que ese es el lazo que hay que ajustar," concluyó.



La reunión de la microrregión Tierra de Palmares refleja el compromiso de los actores locales y provinciales con el desarrollo turístico de la región. El trabajo conjunto y la implementación de propuestas estratégicas buscan mejorar la experiencia turística y potenciar el sector, beneficiando a toda la comunidad.