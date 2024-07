Realizaron jornada para prevenir la trata de personas en Entre Ríos

En el marco del Día de la Trata de Personas, la Red Ronater llevó a cabo la primera Jornada de Sensibilización y Concientización titulada "Con los gurises y gurisas, NO" en Paraná. El evento tuvo como objetivo concientizar sobre la trata de niños, niñas y adolescentes, así como promover y proteger sus derechos.Una de las organizadoras, Sandra Cislaghi, explicó a: “Nos preocupa la problemática de la trata, y es por eso que desde la red de organizaciones de la sociedad civil trabajamos en la protección de los derechos de las infancias y adolescencias. Es una red relativamente nueva que hemos articulado en Entre Ríos, con el apoyo de la Defensoría Nacional para Niños, Niñas y Adolescentes”.La jornada se centró en la prevención y sensibilización de la comunidad sobre los peligros de la trata de personas. "En el Día Mundial contra la Trata de Personas es crucial poner en agenda esta problemática para evitar que los sueños de nuestros jóvenes se conviertan en pesadillas. Queremos acompañar el proceso de construcción de un futuro mejor para nuestra sociedad", añadió.Consultada sobre la existencia de la trata en la provincia, Cislaghi enfatizó: “Es una problemática que debemos abordar con urgencia. No podemos esperar a que sucedan casos como el de Loan en Corrientes para actuar. Hace 20 años, Fernanda Aguirre desapareció y aún no sabemos su paradero. No debemos ocultar estos casos, sino ponerlos en la agenda para generar prevención. La prevención es clave y los factores de protección en las familias son fundamentales”.Para finalizar, la trabajadora social Paola Ruiz Díaz destacó la importancia del evento: “La convocatoria de hoy incluye no solo a las organizaciones de la red, sino también a especialistas como Silvina Calveyra, quien está disertando, y otros profesionales que aportan desde el saber académico y la experiencia. Es vital que todos comprendamos que somos parte del sistema de protección de derechos de los niños”.