en Paraná conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. El evento se realizó en la plaza y el busto que llevan su nombre, donde se colocó una ofrenda floral con la participación de autoridades del partido y la intendenta de Paraná, Rosario Romero.En diálogo con, Romero expresó: “Es una fecha especial en una plaza y una zona emblemática de la ciudad, porque Eva Perón dejó una huella profunda en el oeste de Paraná. Siempre me gusta recordar que donde hay una mano tendida, se marca una diferencia, y Eva Perón fue esa mano para muchos argentinos. No solo promovió la acción social desde el Estado, sino también desde lo privado, ya que la Fundación Eva Perón se sostenía con aportes privados.La intendenta también resaltó el vínculo especial con el barrio San Agustín: “Con este barrio me une un lazo de compañerismo y de conocernos de toda la vida. Desde la Municipalidad vamos a realizar grandes cosas para mejorar la zona”.El acto contó con la presencia de vecinos y militantes que destacaron la figura de Eva Perón, una mujer que, según ellos, supo interpretar las necesidades del pueblo argentino y dejó un legado imborrable en la historia del país.