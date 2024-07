Lanzaron un concurso fotográfico “Amamantar es un derecho”

La Municipalidad de Paraná junto al Concejo Deliberante de la ciudad lanzaron el concurso fotográfico “Amamantar es un derecho”, para naturalizar la lactancia materna en nuestra sociedad a través del arte de la fotografía. Habrá 150.000 pesos en premios.“En la primera semana de agosto se conmemora el mes de la Lactancia Materna, bajo el lema `Amamantar es un derecho´ referido a lo que implica amamantar en los lugares de trabajo. En virtud de ello, organizamos un concurso fotográfico para la gente común –no para fotógrafos profesionales- porque es captar de captar el momento de la lactancia y no hacer un concurso técnico; no pueden presentarse fotografías descargadas de internet ni que hayan participado de otros concursos”, comunicó ala secretaria de Salud y Ambiente de Paraná, Claudia Enrique.Por su parte, el viceintendente David Cáceres, destacó el trabajo desarrollado para la prevención y asistencia en los centros de salud municipales. “Hay que naturalizar la lactancia materna, que es una cuestión cultural que se ha ido perdiendo, y poner énfasis sobre lo importante que es para la salud de los niños en su primer tiempo de vida”, ponderó.Los destinatarios del concurso fotográfico son los vecinos de la ciudad, no fotógrafos profesionales; podrá participar cualquier persona mayor de edad, de cualquier nacionalidad o Estado, que viva en Paraná.El primer premio será de 80.000 pesos, el segundo de 40.000 y el tercero de 30.000 pesos.Los premios se entregarán el 9 de agosto de 2024 en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante de Paraná; habrá una muestra en la que se expondrán los trabajos presentados y se obsequiarán regalos a las mamás que hayan sido parte de la foto.Los interesados podrán enviar su fotografía a despacho.salud@paraa.gob.ar hasta el 5 de agosto.En el asunto deberá decir: Concurso Fotográfico Lactancia Materna.Los participantes deberán incluir: la fotografía, nombre, apellido y documento.Las fotografías deberán ser en formato digital Jpg, con un tamaño máximo de 5 MB y una resolución de 300 ppp cada una.No se admitirán fotografías galardonadas en este u otros concursos, comercializadas o que tengan como origen otras fotografías galardonadas, comercializadas o publicadas (con cualquier característica similar que considere el Jurado y/o la organización del Concurso).Es imprescindible ser el propietario intelectual de las fotografías presentadas.