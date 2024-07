Paraná será sede de un Congreso Federal de Cultura y Comunicación

Paraná será sede este viernes 19 del Congreso Federal del Cultura y Comunicación - Regional Entre Ríos, un evento de suma importancia “para el fortalecimiento y la defensa de nuestra cultura y comunicación”.Este encuentro es impulsado por las centrales de los trabajadores, la CGT y las CTA Autonoma y CTA de los trabajadores y las diputadas nacionales de Unión por la Patria, Carolina Gaillard y Blanca Osuna. El objetivo de este encuentro, busca construir un plan de acción nacional que garantice el acceso a la cultura y la comunicación como un derecho humano, garantizando los derechos laborales de sus trabajadores y con el fin de delinear un plan de acción como estrategia federal de la cultura y comunicación que mejore las regulaciones, el financiamiento y la organización institucional.De esta manera, avanzar con lineamientos claros y consensuados que permitan consolidar una postura firme y unificada, la cual será debatida y enriquecida en el Congreso Federal de Cultura y Comunicación a realizarse el 30 de agosto en la provincia de Buenos Aires, y que contará con la participación de representantes de todas las provincias.Gaillard, a través de, invitó a referentes trabajadores y hacedores de la Cultura y la Comunicación de la provincia de Entre Ríos para este viernes de 14:30 a 18 en la sede de Sindicato SUTEP, calle San Martín 1373 de la ciudad de Paraná.“Será para trabajar sobre un salario digno para los trabajadores de la cultura y la comunicación, lo vinculado al valor agregado a lo generan la cultura y la comunicación a través de tantos emprendimientos que sin el apoyo del Estado no podrían funcionar ni ser un derecho al que todos tengan acceso; y cada mesa de trabajo estará confirmada por distintas experiencias culturales”, indicó la legisladora de Unión por la Patria y destacó “la importancia que el sector pueda plantear sus demandas a fin de elaborar un plan a futuro”.Punto aparte, se refirió a la situación que atraviesan los medios públicos y privados. “La comunicación pública es fundamental. Télam, Radio y Televisión Argentina, están siendo desmantelados siendo que garantizan el acceso a la información pública, sin intereses mediante y para todo el interior del país, para que no sea solo información de Buenos Aires”, denunció y dio cuenta de su “preocupación por el ataque permanente y sistemático del Presidente a los periodistas de los medios privados y públicos”.“La libertad de expresión es uno de los derechos que no puede ser regulado porque si fuera reglamentado corre el riesgo de estar siendo violado; y hoy está en peligro porque hay un gobierno que no respeta la Constitución Nacional ni los derechos de la ciudadanía”, apuntó.