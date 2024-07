Sauce Montrull celebrará su primera fiesta regional de la independencia

Sobre la gestión

La localidad de Sauce Montrull se prepara para celebrar su primera fiesta regional de la independencia este domingo 14 de julio a partir de las 10:30. El evento tendrá lugar a la vera de la ruta 12, en el lugar donde se encuentra el letrero de Sauce Montrull, y comenzará con un acto protocolar con la presencia del Bandín Histórico de la Policía de Entre Ríos.En este sentido, la presidenta comunal, Soledad Daneri, comentó aque "hace mucho tiempo veníamos pensando en hacer una celebración que reúna a la comunidad, y qué mejor que celebrar la independencia. Además, no había una fiesta que aglutinara a la región y al área metropolitana". Asimismo, añadió: "Estamos muy contentos y entusiasmados".El evento contará con la participación de emprendedores de toda la región y artistas locales. "Hemos convocado a, conocido por su música folclórica, y también estará, una pequeña acordeonista que no solo inspira ternura, sino que también demuestra gran habilidad con el acordeón. Además, se presentaránde la localidad, de San Benito y de La Picada, y estará", explicó Daneri.La presidenta comunal también destacó la presencia de bandas de rock y cumbia. "Para el rock nacional, estará, una banda que lleva el nombre de nuestro pueblo. Para cerrar el evento, se presentará, una banda de cumbia que la rompe", señaló.En cuanto al apoyo a los emprendedores, subrayó la importancia de brindar espacios para que puedan generar ventas y movilizar la economía local. "Más allá de las capacitaciones que podamos ofrecerles, lo más importante es proporcionarles los espacios y convocar a la gente, para que ellos generen estas ventas y movilicen la economía local", indicó.Para finalizar y consultada sobre un balance de gestión, la presidenta comunal, comentó que "hasta el momento, si bien no ha sido fácil, de alguna manera nos hemos establecido. Somos una nueva gestión desde diciembre del 2023 y nos ha llevado un tiempo estabilizar las arcas de la comuna, ya que no estaban en las mejores condiciones. Pero en este momento podemos decir que estamos trabajando 'como podemos' y estamos avanzando.