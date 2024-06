Trabajadores del Estado celebran su día y mostraron preocupación por Ley Bases

Los trabajadores del Estado celebraron este viernes su día en el salón de ATE, en una jornada que combinó festejos y reflexiones sobre la situación actual que atraviesa el sector. El evento fue encabezado por el Secretario General del Consejo Directivo Provincial de Entre Ríos, Oscar Muntes, quien expresó alas preocupaciones del gremio."Necesitábamos encontrarnos, más en el momento que estamos atravesando los trabajadores del Estado. Este jueves fue un día muy importante para nosotros y de reflexión sobre los momentos que estamos atravesando en el Estado, teniendo en cuenta la definición de la Ley Bases que deja mucho dolor para los trabajadores porque seguramente vamos a tener muchas dificultades ya que le abre la puerta al presidente Milei con las facultades delegadas para que cierre organismos, para que pueda despedir trabajadores. Estamos en una situación muy difícil y de esto se tienen que hacer cargo los legisladores que les dieron las herramientas a Milei", señaló Muntes.Asimismo, mencionó la preocupación por la inflación y su impacto en el salario de los trabajadores estatales. En sus palabras: "Estamos preocupados porque se estima que la inflación de este mes sea de un 5%, y eso recae en que nosotros estaríamos perdiendo en el primer semestre cerca de 20 puntos, que es lo que vamos a llevar a la mesa de discusión salarial a mediados de julio, cuando se convoque nuevamente a la paritaria".El impacto de la Ley Bases en los trabajadores estatales fue uno de los temas centrales de la jornada. "Hay un ítem muy claro, que es donde se le da las facultades al presidente para cerrar organismos. Esto quiere decir que los trabajadores del Estado quedan en disponibilidad por 12 meses, donde los tienen que reubicar o no. En el caso de que no te reubiquen, automáticamente quedas sin trabajo. No importa tu antigüedad o la figura que tengas como trabajador", explicó.A pesar de las preocupaciones y los desafíos, la cena de celebración fue un espacio para que los trabajadores estatales pudieran conmemorar su día y pasar un buen momento. "Es gratificante que los trabajadores podamos conmemorar nuestro día, hacer un balance, dialogar y pasar un buen momento", concluyó Muntes.