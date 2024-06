Más empresas se suman al programa Puente al Trabajo del Instituto Becario

Este programa del Instituto Becario está destinado a estudiantes avanzados del nivel terciario y universitario -y del secundario en la modalidad técnica-, y tiene por objeto insertarlos en el ámbito privado.El director ejecutivo del ente, Mariano Berdiñas, subrayó que "con Puente al Trabajo fomentamos la realización de prácticas profesionales rentadas en empresas, comercios e industrias con asiento en la provincia, a través de convenios de acción conjunta"."Como hablamos con el Gobernador Rogelio Frigerio, el Becario se transformó en un organismo amplio que ya no sólo otorga becas, sino que da respuesta a los estudiantes entrerrianos a través de la implementación de muchas políticas públicas de acompañamiento. Puente al Trabajo representa la decisión de este gobierno provincial de ser facilitador de oportunidades para nuestros jóvenes", señaló Berdiñas.Por su parte el socio titular de la empresa metalúrgica Industrias Romano de Colonia Avellaneda, Mauro López, destacó que "hace un año tuvimos la primera experiencia. La misma fue enriquecedora para el estudiante, quién pudo perfeccionarse y poner en práctica todo el conocimiento adquirido en la universidad, como así también para la firma en su desarrollo general". En ese sentido, "consideramos importante incorporar un nuevo estudiante, en este caso Alexis Sala quien cursa Ingeniería Electromecánica en UTN, porque compartimos el valor de trabajar en conjunto y potenciar las oportunidades que se proponen desde el Instituto", dijo López.Por su parte, el también alumno de Ingeniería Electromecánica, Maximiliano Lódolo, contó su experiencia con el programa. "Conocí por las redes sobre esta posibilidad, completé la página con mis datos y tuve la suerte que me llamaron para una entrevista en la empresa Thin Compact. Ahora ya me encuentro dentro del staff por lo que quiero agradecer tanto al organismo como a los socios de la empresa por hacer posible este envión en mi camino laboral", destacó.Thin Compact renovó el vínculo con Puente al Trabajo y sumará a la estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional Brenda Guy; quien realizará su práctica "para potenciar las posibilidades de negocios y expansión de la misma hacia nuevos mercados", describieron.Se encuentran vigentes convenios donde estudiantes avanzados desarrollan su conocimiento teórico/práctico en firmas de Colón, San José, Villa Elisa, Larroque, Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay, Villaguay, Nogoyá, Rosario del Tala, Gral. Ramírez, San Salvador, Gualeguaychú, Diamante, La Picada, María Grande, Santa Elena, Colonia Avellaneda, entre otras localidades.Los estudiantes interesados en aplicar a estas propuestas pueden hacerlo a través de la web del Instituto Becario, www.institutobecario.gov.ar/puente.