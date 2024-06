“Cuál es la funcionalidad del Estado”, fue eje de capacitación en ATE Entre Ríos

“Cuál es el rol de Estado y cuál es la intervención del sindicato en torno a ese Estado”, fueron los ejes de la propuesta de capacitación destinada a delegados sindicales de ATE Entre Ríos.“Discutimos cuál es el rol de los trabajadores del Estado en torno a cómo debería funcionar el Estado entendiendo cuál es la realidad que atravesamos, la coyuntura nacional, con más de 25 mil despidos en el Estado nacional y el cierre de organismos nacionales, lo que influye en gestiones provinciales y municipales”, comunicó ala secretaria de Formación de ATE Nacional, Vanina Rodríguez.Y continuó: “Desde ATE entendemos que es un buen momento para discutir cuál es la funcionalidad del Estado que, para nosotros -garantes de derechos de las mayorías populares- hoy está bastante alejado de la realidad con un 60% de pobreza y la inflación que no deja de aumentar”.“En palabras del Presidente, es el mercado el que tiene que regular el funcionamiento, siendo que el mercado lo único que buscará es la ganancia”, cuestionó Rodríguez y demandó que “haya un Estado presente que garantice el derecho a las mayorías populares a través la salud, la educación y la provisión social como ejes fundamentales de una sociedad que habitamos, además de equilibrar los mecanismos de negociación y disputa permanente”.“El Estado nacional plantea que la paritaria no es la herramienta para discutir con los trabajadores y, de hecho, el Presidente se vanagloria diciendo que es el topo que viene a destruir el Estado”, expuso la secretaria de Formación de ATE Nacional.“Los trabajadores somos la cara visible del Estado y no queremos un Estado que no acerque a las necesidades del pueblo”, indicó al exigir: “Si hay que discutir una reforma del trabajo estatal, pero con los trabajadores adentro y un Estado más fortalecido”.Por su parte, el responsable de Formación de ATE Entre Ríos, Pedro Zuchuat, explicó que la capacitación de este martes estuvo destinada a delegados sindicales; mientras para que para este miércoles está prevista una instancia de formación para dirigentes gremiales y miembros del Consejo Directivo Provincial.