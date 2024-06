Gala Homenaje a Manuel Belgrano en La Vieja Usina: música, danza y solidaridad

Una emotiva gala en homenaje a Manuel Belgrano se realizó en la Vieja Usina, destacándose por su combinación de música, danza, literatura y un desfile de moda. La actividad fue organizada por CEISART ARGENTINA (Cámara Internacional de Escritores y Artistas), AFE (Asociación Francesa Entrerriana) y ADEER (Asociación de Escritores de Entre Ríos). La entrada consistió en la donación de alimentos no perecederos.En este marco, Lucila Victoria Moro, presidenta de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas, comentó a: “Como presidente de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas que tiene su sede en España, Suiza y Perú; ahora me han nombrado sede en Argentina. Como primera actividad y viendo las necesidades que se tienen principalmente en los merenderos decidimos hacer esta gala y como ingreso un alimento no perecedero que será donado a merenderos”.Durante la gala, los asistentes disfrutaron de la proyección de un cortometraje, una muestra artística y un desfile de moda. Oliver Pascalin, director de la Alianza Francesa, también compartió sus impresiones con: “Es un honor para mí poder conducir este homenaje a un gran prócer argentino con todas las propuestas que hay hoy aquí”.