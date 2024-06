Comenzarán las clases de buceo en el club Talleres: “Podes aprender tranquilo”

fue a conocer mayores detalles de lo que se enseña, los días en los que se dicta y mucho más.Emanuel, el encargado de dictar las clases, afirmó: “En cuanto a los requisitos, afirmó que aceptan “de ocho años en adelante, son muy pocas las enfermedades que hacen que no puedas bucear. Hay que venir y consultarlas, pero son muy pocas. Todo el mundo puede aprender. Lo piola es que no necesitás estar en el medio de la playa.”.En base a algunos pasos iniciales en el buceo, el profesor señaló: “Si me estoy metiendo en el agua y voy bajando, lo que voy a recibir es mayor presión. Al recibir mayor presión, uno de los primeros órganos que más recibe, son los oídos. Lo primero que vamos a hacer es hacer una maniobra de valsalva. Es mandar aire por la nariz, pero por los oídos de adentro hacia afuera para que la membrana timpánica que va a empezar a ser presionada por el agua, ahora vuelva a estar hacia afuera”.En esa línea, agregó: “Si me voy y no compenso. ¿Qué hago? Subo un poquito y trato de compensar. Una vez que compensé, lo que voy a buscar es el equilibrio, que no me lleve el peso. Hoy mostré que tenemos lastre, que nos llevan hacia abajo, pero también hacia arriba. Lo segundo que vamos a hacer es buscar la flotabilidad neutra. Al hacerlo, empieza el máximo disfrute y hay una sensación de que se está en el espacio”.