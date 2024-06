Abrieron inscripción a la maratón del Día del Empleado público que organiza UPCN

Inscripciones

Premios

Se realizará el domingo 30 de junio desde las 10 en la Costanera baja de Paraná. La convocatoria a esta actividad, que se enmarca en el programa UPCN y la comunidad, es abierta a todo público. “Tenemos un firme compromiso con el cuidado de la salud integral, por eso apoyamos a las y los deportistas locales que inspiran y motivan a toda la comunidad a mantenerse en movimiento”, destacó la Secretaria de Comunicación del Sindicato, Pamela Encina. Habrá premios en efectivo y sorteos durante toda la jornada.La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Entre Ríos invita a toda la comunidad a participar de la Maratón Día del Empleado Público, actividad deportiva consiste en una Carrera de 10 km y 5 km y una Caminata recreativa de 3 km.De la misma serán parte corredores profesionales, entre ellos Yamila Alarcón, campeona sudamericana y panamericana de triatlón, y el integrante de la Escuela Municipal de Atletismo, Mauricio Escobar.“En UPCN tenemos un firme compromiso con la salud. Es por esa razón que apoyamos a las y los deportistas locales que inspiran y motivan a toda la comunidad a mantenerse en movimiento, apuntando al cuidado de la salud integral desde la promoción y prevención”, destacó Encina.La dirigente sindical resaltó que la Maratón no es la única iniciativa relacionada con la salud que lleva adelante UPCN. “Tenemos en pleno funcionamiento nuestro Centro de Especialidades Médicas ‘Ramon Carrillo’, que cuenta con profesionales de primer nivel y aparatología de última generación”, destacó.Las inscripciones se encuentran abiertas y se realizan únicamente en el sitio web www.encarrera.com.ar/upcn La inscripción no tiene costo para la Caminata de 3km, sólo se solicitará un alimento no perecedero que será donado a comedores escolares. En tanto, para las Carreras de 5km y 10km, el costo de inscripción es de $6.000.Los 500 primeros inscriptos pagos a cualquiera de las dos distancias competitivas (10km y 5km) recibirán un kit con la remera oficial del evento y un chip con el número de identificación del corredor. La entrega se realizará en la sede de UPCN, en calle Santa Fe 463, el viernes 28 de junio en el horario de 16 a 18.La largada será a las 10 en la Costanera baja de la capital entrerriana. Durante todo el recorrido, y también en la meta, habrá hidratación y cobertura de salud para los participantes.Recibirán premios los tres primeros puestos en damas y caballeros de la clasificación general de 5k y 10k; y los tres primeros puestos en damas y caballeros de cada categoría en la distancia de 10k.El ganador y la ganadora de la clasificación general de 10km recibirán $100.000 en efectivo; el segundo y la segunda de la clasificación general de 10km recibirán $65.000 en efectivo; y el tercero y la tercera de la clasificación general de 10km, $45.000 en efectivo.Además, todos los participantes que arriben a la meta recibirán su medalla “finisher”.