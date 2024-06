Día de la Ingeniería: “Trabajamos para construir una sociedad justa e inclusiva”

En el Día de la Ingeniería Argentina,visitó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) para conocer los desafíos y el desarrollo de esta profesión en la provincia. El decano de la facultad, Diego Campana, destacó la importancia de esta celebración al conmemorarse "154 años del egreso del primer ingeniero argentino". Según Campana,Asimismo, explicó que "es de destacar que esos doce ingenieros que se recibieron en el 1870 de la Universidad de Buenos Aires tuvieron un rol destacadísimo en el desarrollo nacional, poniendo una impronta de desarrollo de la ingeniería en contexto, es decir, no buscar o imputar soluciones extranjeras sinoLa demanda de ingenieros argentinos en el extranjero fue otro punto abordado por el decano. "Tiene que ver con la buena formación que se ha logrado tener con los años.y que los profesionales que formamos tengan los más altos estándares, no solo para desarrollar la profesión en el país y en el mundo".En cuanto a la oferta académica de la facultad, Campana, detalló: "En esta facultad, como carreras de ingenierías, tenemos dos:una carrera nueva que hay solamente tres facultades que la ofrecen en el país, y la otra carrera esA su vez, tenemos la Facultad de Ciencias Agropecuarias que ofrece la carrera de Ingeniería Agronómica, y en la ciudad de Concordia, tenemos dos ingenierías más, en la Facultad de Ciencias de la Alimentación, donde está Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Mecatrónica. Así queEl decano subrayó la adaptabilidad de la facultad tras la pandemia: "Siempre nos ha caracterizado tener carreras nuevas y no hay en muchos lugares una gran afluencia de chicos como lo hay aquí. Eso nos ha llevado, luego de la pandemia, a ir complementando las clases presenciales, cada vez más con actividades a distancia, clases híbridas o virtuales que permiten que, dentro de ciertas modalidades y en ciertos trayectos informativos, los estudiantes puedan tomar clases a distancia, lo cual tiene sus ventajas".Respecto al impacto de la tecnología en la ingeniería, Campana, afirmó: "No hay progreso sin tecnología. En ese sentido, el desafío que tenemos es saber ponerla en contexto, saber aprovecharla. Las soluciones que andan para otros lugares no necesariamente tienen que andar en lo nuestro porque tienen su contexto cuando uno lo implementa.En una reflexión final, Campana, destacó:trabajando desde nuestra especificidad que es el desarrollo de tecnología y solución de problemas por el bien nacional. Eso es lo que siempre tratamos de inculcar a nuestros profesionales".