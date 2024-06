Bienestar Animal: habrá castraciones gratuitas en los barrios durante junio

Durante junio, el quirófano móvil de la Dirección municipal de Salud y Bienestar Animal continuará la recorrida para la castración y desparasitación de perros y gatos en los barrios de Paraná.



La campaña es fundamental para el manejo de la sobrepoblación y control de enfermedades. Además, la castración es parte del cuidado responsable de las mascotas, ya que proporciona mayores beneficios a la salud, previniendo crías no deseadas y cáncer de testículos, a partir de los seis meses.



A continuación, el cronograma para este mes de junio:



6 y 7

Vecinal Güiraldes

Plaza de los Trabajadores en Junín y Las Piedras



10 y 11

B° Las Rosas

En calle Seri entre L. Ruiz y Juan Moraht



12, 13 y 14

B° El Trébol en Los Junquillos entre J.L. Borges y Las Orquídeas



18 y 19

B° Mosconi II

C. Vecinal Unidad en el Playón deportivo entre Albornoz Senen y La Guitarra



24 al 28

CIC Este

Luís Chaile y Roque Sáenz Peña





Sobre Salud y Bienestar Animal



La Dirección de Salud y Bienestar Animal ofrece todos sus servicios en calle República de Siria al 500 y en los diversos puntos de la ciudad a través del Quirófano Móvil, el cual realiza castraciones, desparasitaciones y aplicación de vacuna antirrábica.



Con los operativos barriales se acerca la atención de profesionales a cada una de las vecinales, difundiendo la importancia y beneficios de combatir la problemática de la sobrepoblación canina y felina con castraciones que prevengan las gestaciones no deseadas, patologías en el aparato reproductivo y mejore la calidad de vida de cada animal.





Requisitos y recomendaciones



Se castran animales, caninos o felinos, a partir de los 5/6 meses de edad. Deben estar en ayunas de 8 horas de agua y 10 de comida. Si han tenido cría, lo más conveniente es castrarlos a partir de los 45 a 60 días posteriores al parto.



Además, los propietarios deben concurrir con una manta para cubrirlo post operación.



Los perros deben ser llevados con correa y con bozal si son agresivos. Los gatos deben ser llevados en bolso, mochila, canasta o bolsa arpillera, a fin de resguardar su seguridad. Se recomienda a quienes lleven felinos obtener el primer turno de la mañana para evitar el estrés del animal.