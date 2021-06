Continúa la aplicación del segundo componente de Sputnik V en Escuela Hogar

Los testimonios

Paraná Comenzó la vacunación a personas entre 40 y 49 años contra el coronavirus

Se llevó a cabo otra jornada de vacunación contra el coronavirus en el Complejo Escuela Hogar de Paraná. Allí se inoculó a personas con el primer y segundo componente de la Sputnik V.“Este lunes comenzamos alrededor de las 8 de la mañana con la vacunación a domicilio con autos particulares y luego del mediodía con un vehículo oficial del 107”, destacó una de las vacunadoras Mirtya Gaitan, a. Explicó que este servicio se ofrece para personas que por algún motivo no se pueden trasladar desde su vivienda al vacunatorio.“Es gratificante llegar a las viviendas de los abuelos porque ellos nos están esperando, siempre nos dan un obsequio y charlamos un ratito”, dijoSobre el trabajo dijo que “no es fácil ser agente sanitario en plena pandemia, hay que tener vocación y sentir orgullo por este trabajo que es un servicio a la comunidad. Tratamos de llegar a todos los domicilios que nos necesitan”.“Recibí la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, es muy gratificante contar con esto, tengo mucho miedo por la pandemia”, destacó una mujer y resaltó que este año “fue terrible, pase mucho tiempo sola, mi esposo falleció hace poco y es difícil”.“Estoy muy emocionada de recibir la vacuna”, resaltó una mujer que estaba en un auto junto a su hijo esperando para recibir la vacuna.“Estábamos muy ansiosos esperando que la vacunen, ya se iban a cumplir los 90 días desde la primera aplicación”, señaló una mujer que llevaba a su madre a vacunar.Por su parte, otra mujer dijo que “recibir la vacuna es una esperanza, tuve allegados que se contagiaron de coronavirus, entonces completar la segunda dosis es una tranquilidad”.“Estamos felices, agradecidas, es algo que estaba esperando con ansias y otorga tranquilidad, no puedo creer que haya personas que no quieren vacunarse, a todos ellas les digo que no tengan miedo, la vacuna es la solución”, dijo una mujer que estaba esperando para aplicarse la segunda dosis de la vacuna.“Es necesario que nos cuidemos todos, sobre todo la juventud”, destacó un hombre.