Comenzó la vacunación a personas entre 40 y 49 años contra el coronavirus

Se desarrolló una jornada masiva de vacunación en el hospital de la Baxada Dra. Teresa Ratto de la capital entrerriana. En esta ocasión otorgaron 2400 turnos para aplicar la primera dosis de la Sputnik V.“Es una alegría recibir la vacuna y otorga tranquilidad en medio de todo lo que está pasando”, dijo un hombre de 47 años a. Además, contó que, en su familia, su hija y hermana padecieron coronavirus: “Por suerte está todo bien, no pasó a mayores”.”, dijo un hombre que estaba en la fila.“Este año de pandemia fue muy difícil, hoy vengo a recibir la segunda dosis y esperamos que todo vaya mejorando”, destacó un hombre.En tanto, uno de los trabajadores sanitarios que se encontraba en el operativo destacó la rapidez con la que se desarrollaba la jornada de vacunación: “Vamos volando”, añadió.“Es un alivio recibir la vacuna, trabajo en un comercio y siento que estoy muy expuesto, esto es una gran ayuda”, dijo un hombre que acaba de ser inoculado.“Estoy muy contento, es un bálsamo en medio de la crisis, nunca me imaginé que iba a ser tan rápida la convocatoria a este grupo etario”, dijo un periodista y sumó: “nuestro rubro nunca dejó de trabajar, siempre estuvimos en los lugares necesarios y al hablar con todos los profesionales de salud que nos contaban como trabajan no hizo estar muy de cerca todo lo que está sucediendo”.“La vacunación avanza muy rápido y no se detiene, el porcentaje es muy alto, si bien la situación (sanitaria) es muy compleja, la vacuna nos da esperanza y previsibilidad en el corto plazo”, culminó.En tanto, un hombre destacó que “es una tranquilidad, soy empleado de comercio y si bien siempre fuimos esenciales nunca nos consideraron trabajadores de riesgo para recibir la vacuna”, y añadió: “trabajo en un supermercado y nunca cortamos, la posibilidad de la vacuna es una tranquilidad muy grande”.“Estaba ansioso por recibir la vacuna, para mi es una protección”, destacó un hombre.“Después de un año y medio sin trabajar la vacuna significa un paso para retornar a la actividad”, mencionó un hombre que se dedica al rubro de sonido e iluminación.“Estoy contenta, hace un par de meses que me inscribí y va todo muy rápido”, dijo una mujer y destacó que “trabajo en una tienda y aplicamos todos los protocolos,”.Por su parte, otro hombre que recibió la vacuna dijo que “la estaba esperando, la pandemia nos golpeó muy fuerte” y resaltó que “pedí a una amiga que era enfermera por el coronavirus, es todo muy duro”.“Las personas tienen más conciencia últimamente, todos nos cuidamos y la vacuna otorga mayor tranquilidad”, mencionó un hombre.“Hay que reconocer al personal de salud, es rapidísimo como se desarrolla toda la jornada de vacunación”, señaló un hombre