Disminuyó la donación de sangre y Salud reitera la importancia de hacerlo

Es necesario concientizar

Lugares y requisitos para donar

Requisitos

Donación de plasma

En el marco de la pandemia por Covid-19, la donación voluntaria de sangre disminuyó, impactando de manera negativa en el sistema sanitario. Por tal motivo, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se reitera la importancia de contar siempre con disponibilidad de este material humano.El Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), recuerda la importancia de donar sangre voluntariamente. Con este acto solidario se puede ayudar hasta a cuatro personas, además de disponer de los distintos componentes sanguíneos para la salud y el restablecimiento de quienes lo necesitan.En el contexto epidemiológico actual, el número de donantes en los diferentes Bancos de Sangre con los que cuenta la provincia disminuyó, impactando de manera negativa en el sistema sanitario. En esta línea, la responsable del PPH, Lucrecia Etcheverry, mencionó: "Todavía no hemos recuperado la cantidad de donaciones que teníamos antes de la pandemia. Por eso es necesario concientizar y que la gente entienda que se trata de un material humano necesario".Asimismo, Etcheverry remarcó: "Si no hay donantes no podemos contar con componentes sanguíneos. Los Bancos de Sangre necesitan que la gente se acerque a donar voluntariamente, cumpliendo también con este acto solidario".El Programa Provincial de Hemoterapia funciona en el hospital San Martín de Paraná. Sin embargo, la donación de sangre también puede llevarse adelante en los hospitales San Roque de la capital provincial; Masvernat de Concordia; Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario de Gualeguaychú. Cabe recordar que existen, además, unidades de transfusión de sangre con posta en los hospitales: Santa Rosa de Villaguay; San José de Diamante; San Benjamín de Colón; 9 de Julio de La Paz; Nuestra Señora del Luján de General Ramírez; San Blas de Nogoyá; Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso y San Roque de Rosario del Tala.Los requisitos para la donación de sangre son: realizar un desayuno libre de lácteos; tener entre 18 y 65 años, y pesar más de 50 kilos.Para donar sangre o tomar muestra de anticuerpo de plasma en el hospital San Martín de Paraná, se debe ingresar por calle Pascual Palma 450, de lunes a viernes de 7 a 11.Allí, el equipo técnico del PPH recibe a los donantes con todas las medidas de precaución y seguridad establecidas: elementos de protección personal; limpieza y desinfección de los sillones.Por otro lado, también se refirió a las donaciones de plasma convaleciente de pacientes recuperados de Covid-19, y comentó que hasta el momento ya se realizaron 117 extracciones y se colectaron 226 unidades en el hospital San Martín de Paraná.