La UNER retoma el lunes algunas actividades de manera presencial

Luego del receso invernal, este lunes 27 de julio se reunió el Comité de Gestión de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la Universidad para continuar tratando los temas relativos al posible regreso presencial en virtud de la Resolución 262/20.En dicho encuentro estuvo presente el Rector Andrés Sabella, quien comentó a los integrantes del Comité algunos aspectos respecto a la situación actual y las prioridades que desde la gestión de la Universidad se vislumbran. Los ejes principales que deben atenderse son: el cuidado de las personas y los diferentes derechos de estudiantes y trabajadores.Otro compromiso asumido en el encuentro es comenzar con la redacción del capítulo 6 del Protocolo, relativo a la toma de exámenes parciales y/o finales y actividades en laboratorios o espacios curriculares que no puedan garantizar el dictado mediante la modalidad virtual. Esto,a fin de que esté disponible para el momento de la autorización de las autoridades de la Provincia y los COES locales.Al respecto, este jueves el Secretario Académico y la Secretaria General de la Universidad mantendrán una reunión con sus pares de las facultades, para trabajar este y otros temas. A su vez este martes, Sabella compartió el Acta del Comité con Decanas y Decanos, con quienes se acordaron pautas de trabajo conjuntas. Se busca sumar actividades administrativas y de servicios de manera gradual y establecer semana a semana la incorporación de tareas presenciales según áreas.Vale recordar que en la etapa 2 se priorizan sólo aquellas actividades que no pueden garantizarse de manera remota; cuidando en todo momento la salud del personal. En este sentido, serán convocadas a los edificios aquellas personas que no sean consideradas de riesgo (mayores de 60 años, personas con patologías de riesgo para COVID-19 y mujeres embarazadas).Para que ese retorno sea seguro desde el Comité de Gestión de Higiene y Seguridad en el Trabajo de la UNER se propuso un Protocolo de Retorno (Anexo de la Res. 255/20), que es de lectura obligatoria, al igual que la capacitación y la evaluación para la totalidad del personal que se incorpore gradualmente a las tareas presenciales. El curso fue diseñado desde el Área de Capacitación y Desarrollo, dependiente de la Secretaría General, y se realiza a través del Campus Virtual. Además de recibir la capacitación, el personal recibe para su cuidado elementos de protección personal que son provistos desde la Universidad. (APF)