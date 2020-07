UNER seguirá "usando la virtualidad" y podría haber algunas clases presenciales

En las universidades de la provincia las clases se desarrollan de manera virtual desde que comenzó el aislamiento por la pandemia del coronavirus.



Andrés Sabella, rector de la UNER, explicó al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que "el sistema universitario es muy diverso en toda su amplitud. La diversidad de carreras, de disciplinas, la diferencia en cuanto a la cantidad de alumnos que cursan determinadas carreras, hacen que tengamos que pensar en medidas particulares para cada carrera".



"Actualmente se dan clases presenciales, pero de manera virtual. La respuesta del sistema es satisfactoria, producto del trabajo de docentes, no docentes y estudiantes que se han adaptado rápidamente a esta nueva modalidad de dictado de clases. Hay algunas actividades que no se pueden hacer porque en la realidad los estudiantes deben hacerla de manera presencial: una práctica en un laboratorio, manejar un instrumental, etc. Ese tipo de actividades no fueron reemplazadas", dijo.



En ese sentido, aseguró que "estamos planteando la posibilidad de que exámenes parciales y finales, y tal vez el cursado de alguna parte práctica específica de determinadas materias, se pueda hacer de manera presencial, obviamente cuidando los protocolos y las indicaciones que nos hagan llegar las autoridades sanitarias".



"Esto no está pensado para las carreras sociales, porque han podido lograr de manera muy buena el desarrollo de las clases. No obstante, tampoco se descarta en algunas asignaturas o en determinadas metodologías donde a veces se requiere la práctica presencial. Las prácticas profesionales o supervisadas se deben realizar de manera presencial", señaló.



Indicó que "no podemos dar fechas porque depende de la evolución epidemiológica de la provincia y de la ciudad en la cual se dicte cada carrera. Hay que tomar medidas particulares en función de la realidad de cada lugar".



"Hemos podido hacer en todas las facultades, el 80%, la toma de exámenes parciales y finales. También aplicamos un sistema de becas de conectividad. Muchos estudiantes tuvieron que volver al interior y se dieron situaciones de problemas de conectividad. Casi 300 estudiantes pidieron conectividad", remarcó.



En la UNER "se desarrollará el segundo cuatrimestre continuando con las herramientas de la educación virtual". Elonce.com