Jubilados de Gualeguaychú pidieron información a PAMI por nuevo convenio

Víctor Lapido indicó que "solicitamos la copia de los convenios, información sobre Nativus, e insistimos en el subsidio que los resarza económicamente a los jubilados"





Los jubilados de Gualeguaychú volvieron a marchar en la mañana de este martes hacia el PAMI local para entregar un pedido de informes al responsable del organismo, Agustín Sobredo. El titular del Área de Adultos Mayores del Municipio, Víctor Lapido dijo que "le pedimos a Sobredo la copia de los convenios e información sobre Nativus, y además volvimos a insistir en el subsidio que los resarza económicamente a los jubilados por estos tres años en los que no tuvieron servicios del PAMI a través de Nativus".



Lapido indicó que en nuestra ciudad actualmente "Nativus ya no está prestando servicios y las clínicas que la iban a reemplazar tal como se anunció tampoco, por lo cual estamos peor que antes ya que hasta el 8 de noviembre no comenzarán los nuevos prestadores y nadie sabe qué debe hacer si un afiliado del PAMI necesita una atención urgente".



Finalmente, Lapido expresó a Radio Máxima que "creemos que se debe llevar adelante una auditoria para determinar las responsabilidades de Nativus ya que acá se trata de fondos públicos".