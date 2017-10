Foto: Gualeguaychú genera casi 70 toneladas de basura por día Crédito: El Día

La cantidad de residuos que se recogen en la ciudad todos los días es algo impresionante, pero no es muy distinto a lo que ocurre en otras ciudades con las mismas características. Las 70 toneladas significan que cada ciudadano de Gualeguaychú genera casi un kilo de basura por día.



El área municipal que se dedica pura y exclusivamente a la limpieza de la ciudad es Higiene Urbana. Su director, Alerto Benedetti, contó a ElDía aspectos relacionados con la logística diaria que permite asistir a gran parte la ciudad de forma diaria.



"50 empleados de planta permanente se dedican al barrido diario de la zona céntrica, que abarca el cuadrante de avenida del Valle al sur, calle Franco al norte, Rocamora hacia el oeste y la costanera al este", señaló el funcionario, y agregó que "la cooperativa La Esperanza de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) hace años realiza el barrido día por medio en distintas zonas de la ciudad".



Esta cooperativa alterna el barrido entre Pueblo Nuevo, el Club Defensores del Oeste, Avenida Parque, Estadio Municipal, Juventud Unida, y después tiene algunos circuitos alternativos como Primera Junta al norte y demás, pero el clima es un condicionante para el barrido porque cuando hay mucha lluvia cuesta muchísimo levantar para que quede en buenas condiciones". "A partir del año pasado incorporamos a la cooperativa La Colmena que tiene 16 personas para el mantenimiento de bulevares. No hay barredoras mecánicas en la ciudad. Adquirimos una a principio de año pero con una gran problemática que los bulevares tienen un impresionante el volumen de arena. Entonces esta maquinaria tiene un desgaste permanente y además no tenemos un tractor propio en Higiene Urbana por lo que dependemos del área de Espacios Públicos; y la barredora es de arrastre con cepillos individuales con sistema hidráulico pero depende del funcionamiento del tractor", agregó.



Con respecto a la recolección, "a partir de agosto modificamos el sistema. Tenemos 14 servicios en distintas zonas. Cinco servicios nocturnos y los otros nueve a la mañana. Hemos incrementado el servicio en las zonas de Avenida Parque, Pueblo Nuevo hasta calle España, Costanera y llegamos hasta Bulevar Montana y San José. De ahí baja hasta calle La Rioja y termina en Boulevard De León. Eso sería la recolección nocturna de la ciudad. Eso se hace con cinco servicios de recolecciones. Con cinco camiones. Y después a la mañana tenemos nueve recolecciones más que es donde abarcamos todo lo que son los barrios. De la Avenida Parque hacia el oeste. Todo lo que sería del Boulevard Montana hasta San José hacia el norte. De calle La Rioja hacia el norte desde San José hasta Bulevar Montana. Todo lo que es la zona de Villa María, suburbio sur, barrio Molinari. Todo se hace en el horario diurno con nueve servicios".



Benedetti explicó que los circuitos más complicados se realizan durante el día. "Se ha mejorado mucho la trama vial pero en las barriadas es donde más dificultades tenemos. Los días de lluvia aún más", relató.



"En Gualeguaychú estamos moviendo casi 70 toneladas de basura diaria. Estimamos que en la temporada se incrementa un 20 por ciento más debido al mayor consumo en el verano; y los días de carnaval no se duplica pero llegamos casi a un 50 por ciento más", indicó.



Benedetti confió que cuando asumió su gestión en el área "había muchas dificultades", sobre todo mecánicas. "Muchos camiones tienen un desgaste importante y en esta gestión se han incorporado dos equipos Ombú con dos camiones Mercedes Benz cero kilómetro, pero son fierros y el desgaste permanente", manifestó.



El funcionario remarcó sobre la importancia de la clasificación de residuos domiciliaria, que generalmente se practica mucho más en las casas de la zona céntrica y "eso lo notamos sobre todo en el servicio nocturno. Nos cuesta mucho más llegar a la periferia con la clasificación como corresponde para el mejor tratamiento en Ecoparque".