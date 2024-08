Marley confesó quiénes podrían llegar a ser los padrinos de su hija en camino

Ángel de Brito sorprendió a todos al revelar la emocionante noticia: Marley está esperando una niña. Tras un intento fallido el año pasado, el conductor de Survivor está a punto de convertirse en padre nuevamente y Mirko en hermano mayor. La pequeña, que se llamará Milenka, llegará en enero y su nombre tiene un toque ruso en homenaje a la mujer que llevará a la pequeña en su vientre.



Marley, quien atravesó un largo camino para llegar a este momento, expresó su inmensa felicidad y gratitud al respecto: “Estoy muy contento, muy feliz, esperando este embarazo hace muchísimo tiempo. No es fácil. La gente piensa que es sencillo y que uno lo decide pero no. Dios, el universo, algo sucede para que suceda o no suceda. Se lo conté a Mirko y está muy feliz".



“Hubo un embarazo que se perdió a la semana diez. Yo no lo conté en su momento, pero me agarró como una depre en ese momento fuerte. Me quedé pensando y tardé bastante en encontrar nuevamente esta posibilidad", agregó el conductor.



En cuanto a la elección de los padrinos para la pequeña Milenka, la estrella de Telefe confesó que, si bien aún no tomó una decisión definitiva, tiene algunos nombres en mente: "No pensé los padrinos. Florencia (Peña) la otra vez me recriminó que Susana (Giménez) había sido la madrina de Mirko, asi que capaz esta vez es Flor pero también está Lizy (Tagliani). Y padrinos capaz que Fede Hoffmann, no sé, vamos a ver”.



Además, el conductor se refirió a la polémica que envolvió a Survivor Expedición Robinson cuando se viralizaron los dichos discriminatorios de Malvina, una de las participantes, por los cuáles recientemente pidió disculpas: "Yo creo que fue un pedido de disculpas genuino. A veces uno cuando está en un lugar así sin alimentación, extremo, sin dormir y demás dice cosas que quizás no piensa así que yo creo que el pedido de disculpas fue sincero".



Por otra parte, el papá de Mirko rompió el silencio sobre los números de rating del reality que está sufriendo algunas bajas, lo que también alimentó los rumores de cancelación del programa. Al respecto, Marley explicó: "Estamos muy felices porque le va muy bien en Telefe y súper bien en Disney Plus. Tenemos dos pantallas y tenemos que sumar las dos para tener el número final. Cuando sumas las dos pantallas tenemos un mega número así que estamos muy contentos".