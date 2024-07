El padre de Wanda Nara quedó en libertad: su mujer minimizó la situación

Andrés Nara fue detenido por la Policía el viernes pasado cuando una vecina hizo la denuncia al 911 al escuchar los gritos y la fuerte pelea que ocurría en la vivienda del padre de Wanda y Zaira Nara.Tras cinco días detenido, Andrés Nara quedó en libertad y su mujer trató de minimizar lo ocurrido, a pesar de que los peritos de la Policía confirmaron que había sido golpeada. El padre de Wanda y Zaira deberá hacer un curso de violencia de género y tareas comunitarias.“Fue una discusión de pareja acalorada de ambas partes y, por el momento, no hay ninguna sentencia que diga lo contrario, que él obró mal o algo por el estilo”, dijo su abogado, Alejandro Cipolla.En una entrevista en LAM, Alicia Barbasola contó que sigue enamorada y que no quiere ver a su marido en la cárcel: “La realidad es que está la denuncia de una vecina. Yo no denuncié. Es una discusión de pareja como tiene cualquier pareja. Obviamente a veces hay situaciones que se van un poco de tono, que no está bueno. Yo estoy de acuerdo en eso. Todas las parejas discuten. Lo que yo creo es que cada persona tiene una forma de ser. A mí, por ejemplo, me ha costado sanar muchas cosas, pero puedo tener una discrepancia con vos o con cualquier persona y hablar en este tono. Jamás te voy a insultar o a gritar, pero es mi manera. También entiendo que hay personas que son más efusivas”.

“Lo que hicieron obviamente fue por protocolo ante una denuncia del estilo que hizo la vecina. Ahí surgió que el fiscal, por una orden de arriba, por protocolo, lo iba a dejar detenido”, explicó Barbasola intentando justificar a su marido.“Yo acá no quiero entrar en detalles, hay cosas que las tengo en mi privacidad. Lo que sí te digo es que para mí fue una discusión de pareja, que a veces pueden irse de tema o no”, dijo Barbasola, pero Ángel de Brito le remarcó que en su declaración habló de violencia.