Trascendió el acuerdo de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Hace varias semanas, Wanda Nara admitió que atraviesa una profunda crisis con Mauro Icardi. Aunque actualmente están separados, aún no hay un pedido formal de divorcio por parte de la empresaria o el futbolista. No obstante, informaciones recientes dan fe de la existencia de un documento crucial que podría entrar en vigencia legal si alguno de los dos decide pedir formalmente el divorcio.



De acuerdo a lo difundido por el periodista Santiago Riva Roy en Empezar el Día (Ciudad Magazine), Wanda adelantó un paso que podría definir las cosas con el deportista a corto plazo: “Hay un listado como una separación de bienes escrita y pareciera ser definitiva. Él quiere volver, pero ella no”.



Por su parte, el panelista Facundo Ventura sumó otra información, que tiene que ver con el estado en el que se encuentra Icardi tras esta ruptura: “Mauro está muy depresivo, no está comiendo como debería y habría bajado seis kilos, que para un futbolista de ese nivel es un montón”



A mediados de este mes, Luis Ventura reveló en A la Tarde (América) a cuánto asciende la fortuna compartida entre la pareja y qué bienes entrarían en repartición. Según contó, ambos cuentan con un patrimonio de 77 millones de euros, que incluye, tres mansiones (en la Argentina, Italia y Francia), 3 autos de alta gama y otros bienes inmuebles.



De iniciarse los trámites de divorcio, tanto a la modelo como al deportista les tocará dividir sus bienes a partes iguales. Sin embargo, es posible que ella no solo reclame la proporcionalidad que le corresponde, sino además la de sus hijos.