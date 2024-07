Wanda Nara dejó poco para la imaginación al fotografiarse desde varios ángulos

Wanda Nara sigue disfrutando de las playas de Brasil junto a sus hijas Isabella y Francesca Icardi. Después de separarse definitivamente de Mauro Icardi, la empresaria se tomó unas vacaciones y viajó a Río de Janeiro para descansar del frío de Buenos Aires, donde planea quedarse de ahora en más luego de cortar vínculo con el futbolista.El traje de baño de dos piezas es bastante clásico, con un corpiño triangular con recortes en diferentes telas del mismo color y una bombacha colaless diminuta, muy cavada.En una de las imágenes, acompañó la bikini con un pañuelo marrón firmado por Gucci, lentes de sol estilo aviador y un bolso playero de Dior.En otras de las fotos, hizo cambio de accesorios pero no abandonó las marcas de lujo.En el mismo carrusel de fotos, compartió también una serie de imágenes junto a sus hijas, Francesca e Isabella Icardi. Las nenas posaron con looks en tonos rosados.“Tengo todo eso que me gusta”, escribió en el pie de foto de la publicación, seguido de algunos emojis de sombrillas, helados, frutas y animales.