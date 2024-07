El presidente Milei asistió al Teatro Colón acompañado por “Yuyito” González

En medio de un clima de especulación y rumores, el presidente Javier Milei asistió al Teatro Colón acompañado por la ex vedette Amalia "Yuyito" González. Este evento ha generado un gran revuelo mediático, avivando las habladurías sobre un posible romance entre ambos.



Milei y González fueron vistos disfrutando de la ópera Carmen, de Georges Bizet, en una noche que no solo destacó por la brillantez del espectáculo, sino también por la notable presencia de estas dos figuras públicas.



La edad de Yuyito González



Amalia "Yuyito" González, conocida por su destacada trayectoria en el espectáculo argentino, ha sido una figura emblemática en cine, teatro y televisión desde los años 80. La pregunta que muchos se hacen es: ¿cuántos años tiene Yuyito González?.



Amalia Josefina Trombetta, famosa como Yuyito González, nació el 8 de marzo de 1960 en Buenos Aires. Por lo tanto, Yuyito González tiene 64 años en la actualidad. Su carrera la llevó a convertirse en una de las vedettes más reconocidas de Argentina.



La relación entre Javier Milei y Yuyito González

Eventos compartidos: Yuyito asistió a la presentación del libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica" en mayo.

Declaraciones de González: "Me fue pareciendo cada vez más interesante a medida que fue mostrando más su pensamiento, sus ideas. Es una persona inteligente y a mí me atrae mucho ese aspecto en un hombre".



Quién es Yuyito González

Nombre completo: Amalia Josefina Trombetta.

Nombre artístico: Amalia "Yuyito" González.

Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1960.

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.

Familia: Creció en el barrio de Caballito en una familia de clase media.



Carrera profesional



Cine:



1985: "Escape sangriento"

1986: "El telo y la tele"

1987: "Camino al infierno"

1988: "Los pilotos más locos del mundo"

1988: "Paraíso Relax (Casa de masajes)"

1988: "Corona y sus mujeres"

1989: "Un macho en la tortería"

1990: "Dos judiciales en aprieto"

1990: "Peor es nada"



Televisión:



1983: "La peluquería de Don Mateo"

1986: "Hiperhumor"

1987: "Las gatitas y ratones de Porcel"

1989-1990: "Súper sábado sensacional"

1989-1992: "Noche de Comedia"

1993: "Loft"

1996: "Antes de medianoche"

1997: "Totalmente"

2003: "Las Cortesanas"

2005: "No hay 2 sin 3"

2006: "Bailando por un sueño 3"

2009: "Volver a los 80´s"

2013: "Viva la vida"

2015: "La casa de Yuyito"

2016: "Desayuno americano"

2019: "La jaula de la moda"

2020: "¿Quién quiere ser millonario?"

2020: "El muro infernal"

2021-2023: "El show del problema"

2023-presente: "Empezar el día"



Teatro:



1985: "La Revista Less"

1986: "Meta Moria en Mar del Plata"

1998: "Armatetón"

1998: "Gansoleros"

2004: "Camarero con cama adentro"

2004/2005: "Resistiré con humor"

2014: "De la fama a la fe"



Radio:



2007: Condujo un programa en Radio Rivadavia.

2010: "Orando por los famosos"

2015: "La casa de Yuyito"

2016: "Viva la tarde"



Vida personal

Romances: Adrián "El Facha" Martel, Carlos Menem, Guillermo Coppola.

Hijos: Bárbara (arquitecta), Stefano y Brenda Di Aloy (azafata y conductora).

Conversión religiosa: Adoptó la fe evangélica en 2005 y se retiró del espectáculo.

Otros datos

Desempeño en la salsa: Inspiró la canción "Talento de televisión" de Willie Colón.

Revista Playboy: Hizo cinco desnudos, fue tapa en noviembre de 1989.

Periodismo: Estudió en la Universidad del Salvador, con Bernardo Neustadt como maestro.

Publicidad: Comercial para OLX en 2014.

Libros: "De la fama a la fe" (2010) y "100 pasos que me llevaron a la bancarrota" (2012).