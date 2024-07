Esposa de Lisandro Martínez festejó su cumpleaños y recibió un regalo especial

El entrerriano, Lisandro Martínez fue una de las figuras de la Selección argentina durante la Copa América 2024 y sigue de festejo. En este caso, el defensor celebró el cumpleaños de su esposa, Muri López Benítez, que sorprendió a todos al recibir un regalo muy especial.En la fase final de la Copa América, la pareja tomó enorme repercusión por la romántica escena que protagonizaron sus integrantes en los cuartos de final, donde Lisandro anotó su primer gol con la camiseta argentina. Tras el encuentro, el defensor no dudó en buscar a su esposa, que estaba en la tribuna, y se dieron un apasionado beso.Como no podía ser de otra manera, tras la consagración, celebraron juntos dentro del campo de juego y también vivieron un tierno momento que quedó registrado por las cámaras. La modelo después lo compartió en sus redes sociales.Teniendo en cuenta el acontecimiento de su cumpleaños, Lisandro recordó esa imagen y le dio un regalo muy especial a su esposa: una gran foto formada por imágenes más chicas y que dibuja la escena de ese apasionado beso tras lograr el bicampeonato de América.La modelo entrerriana compartió el momento de la entrega del regalo en sus historias de Instagram y generó una revolución en las redes sociales. Por la exigencia que tiene el futbolista a lo largo de la temporada, varias veces no pudo estar presente en el cumpleaños de su pareja, por eso fue tan especial su participación en la fiesta.Según mostró en sus historias de Instagram, López Benítez se reunió con sus amigos y familiares en una gran fiesta.El tierno posteo de Lisandro Martínez por el cumpleaños de su esposa, Muri López BenítezA través de su cuenta de Instagram, Lisandro Martínez usó la misma foto del regalo para saludar a su esposa, Muri López Benítez. Además de la imagen, el defensor agregó un texto muy emotivo. “¡Feliz cumple mi reina! ¡Admiro la persona que sos, tu luz, tu amor, tu corazón, tus abrazos, tus palabras, tus besos, tu hombro, tu todo! Te amo mucho”, escribió.Ante estas palabras, la modelo entrerriana dejó su comentario: “¡¡¡Te amo amor de mi vida!!! Después de tantos años sin poder compartir juntos mi cumple. Lo hiciste súper especial con tu presencia… Gracias por todo siempre”.