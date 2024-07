Jimena Barón sobre su novio: "Le saqué las ganas del casamiento"

Jimena Barón y su novio, Matías Palleiro, formaron una hermosa familia ensamblada con el pequeño Morrison, el hijo que tiene la cantante con el futbolista Daniel Osvaldo. Sin embargo, al estar hace tres años en pareja, vivieron muchos cambios juntos: se mudaron a una nueva casa, compartieron viajes alrededor del mundo y ahora confesaron que quieren dar un nuevo paso que les cambiaría la vida.La cronista de Socios del espectáculo abordó a la pareja en la calle y les preguntó si tienen ganas de ser padres. Ante esto, la primera reacción de Jimena fue preguntarle a su novio: "¿Qué vamos a hacer?". Sin embargo, enseguida ella contestó: "Si, yo creo que sí". Además, entre risas, agregó: "A parte recién venimos de comer con unos amigos que están esperando un hijo y me viene barbaro tu pregunta, ahora subimos al auto y vamos de lleno a eso".Tras los comentarios de la cantante, la periodista le preguntó a Palleiro si él tenía ganas de formar una familia y respondió con sinceridad: "Si, obvio me dan ganas de ser papá".Sin embargo, La Cobra aclaró que el paso por el altar no está en sus planes de pareja: "El casamiento no nos interesa. Creo que le saqué las ganas del casamiento a él. Yo nunca soñé con eso. No sé si a él no le interesa o si ahora dice que no porque yo me dedicaba a decir por todas partes que no me gusta".Además, Jimena compartió que, debido a las vacaciones de invierno de su hijo, Morrison Osvaldo, están planeando disfrutar de unos días en la nieve. "Volvimos de la final de la Copa América, contentos. Y nos volvemos a ir mañana porque el enano está de vacaciones de invierno y nos vamos a esquiar una semanita", comentó la artista.