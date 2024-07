Sabina vendió seis funciones en 10 horas y sumó dos para su regreso al país

Tras agotar la taquilla para los conciertos en el Movistar Arena previstos los próximos 24 y 26 de marzo, y 2, 4, 6 y 9 de abril, Joaquín Sabina sumó otras dos fechas en el domo porteño.Son las correspondientes a los días 11 y 13 de abril, para los cuales ya se abrieron boleterías en www.movistararena.com.ar . “Seis cuotas sin interés con VISA BANCO GALICIA y todos los medios de pagos disponibles”, precisan desde la organización de Hola y Adiós, la gira despedida de los grandes escenarios del trovador español.“Más de 55.000 tickets vendidos, seis funciones agotadas en 10 horas”, celebran. Y luego enfatizan que Buenos Aires será el único escenario testigo de esta despedida.“Joaquín Sabina ofreció, contra todo pronóstico, la más rotunda gira de su dilatada carrera, donde la ilusión, profesionalidad y experiencia del maestro de Úbeda vencieron el pulso al vértigo inicial”, comienza un recuerdo oficial de aquel tour, en el que contagió “alegría y energía a sus músicos”.Y en el que impregnó a las interpretaciones “de una inusitada y arrebolada sensibilidad”.También fue el recorrido que reunió a 700.000 personas en casi 60 conciertos distribuidos en una docena de países “a ambos lados del Charco”.“Ese público se volcó, entusiasmó y conmovió hasta ese punto de mágica alquimia donde confluyen el aplauso fervoroso, la lágrima de emoción y ese ánimo costalero con el que, de haber sido posible, le hubiesen sacado a hombros tras cada uno de los recitales”, suma la reconstrucción.“Al calor de esas mieles y por la llana cortesía de no abandonar la fiesta sin despedirse, Joaquín Sabina ha decidido subir de nuevo a los escenarios para saludar por última vez antes de bajar el telón. Una gira donde decirnos, donde decirse, Hola y Adiós”, remata.Siempre de acuerdo a la promoción oficial, con esta nueva gira Sabina brinda la oportunidad de despedir unas canciones que, aun siendo demasiado jóvenes para la eternidad que les aguarda y que de tan nuestras ya no parecen venir de un cantautor, sino de las fuentes mismas de la tradición popular.“Resistiendo incólumes el paso de sucesivas generaciones, nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubila su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida”, destacan los difusores de Sabina.“Con todo, como el tahúr que conoce sus cartas y cómo marcarlas, Joaquín adelanta que tras este Hola y Adiós ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios, pero se guarda en la manga el as de reaparecer a placer, sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje”, cierran.La gira comenzará en el próximo mes de febrero 2025 en América y durante 11 semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina.Tras una breve pausa, seguirá su rumbo a España y a otros países de Europa, hasta su final en el mes de noviembre. Fuente: (LaVoz)