La reflexión de Marina Calabró tras separarse de Barbano: “Fracasos exitosos”

Marina Calabró habló en Calabró 107.9 (El Observador) e hizo una profunda reflexión gracias a un libro de autoayuda sobre los fracasos en la vida. Si bien no mencionó a Rolando Barbano, dejó entrever que ese libro la ayudó a superar la etapa en la que está.



“Estoy re autoayuda... Hay muchos libros de Bernardo Stamateas que ayudan y están buenos. Resultados extraordinarios es un gran libro de Bernardo que es superación y fracasos exitosos”, comenzó la periodista. Y remarcó una idea del autor que la marcó: ¿Sabés qué dicen fracasos exitosos? Dice que el fracaso no está en el resultado de la acción, sino en no haber capitalizado el tránsito que te llevó hasta el resultado no deseado, digamos”.



En resumen, hay que resaltar que tuvo un romance con Rolando Barbano, de quién estuvo enamorada por mucho tiempo. Pero las cosas no salieron como esperaba, y terminaron a las tres semanas de relación.



La politóloga continuó: “Si uno puede capitalizar el tránsito hacia lo que vulgarmente llamamos ‘fracaso’, es éxito. Por eso habla de fracasos exitosos.”



Por último, Marina Calabró cerró: “Si vos capitalizás la experiencia, para no repetirla, para salir fortalecido, para estar mejor, para… desde elegir mejores trabajos hasta mejores relaciones, lo que fuere. Bueno, no hubo tal cosa como un fracaso o hubo un fracaso exitoso”.