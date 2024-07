Furia reveló cuánto dinero recibía cuando estaba en Gran Hermano

Lejos de que las polémicas que giraron en torno a Juliana “Furia” Scaglione cuando estaba en Gran Hermano 2023 quedaran en el pasado, la exparticipante del reality de Telefe sigue dando que hablar por sus fuertes declaraciones.



En esta oportunidad, la joven visitó el nuevo programa de streaming que conduce Alex Caniggia y no dudó en revelar cuánto dinero le pagan por estar encerrada en la casa: “Los jugadores ya salieron. A mí, Juliana, no me depositaron los 200 mil pesos. Son seis mil por día”, lanzó Furia, sin filtro.



“Este es un tema que está bueno que sepa la gente. Me molestó cuando decían que nos pagaban un montón”, agregño, después de plantear su queja por un supuesto faltante de pago que le adeudaría la producción.



Recientemente, Laura Ubfal informó que Juliana ya no trabajaría más para el canal de las pelotas: “Primicia. Furia Scaglione y Telefe rescindirán su contrato de común acuerdo”, escribió la periodista desde su cuenta de X (antes Twitter) sobre la exparticipante. (Ciudad)