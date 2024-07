La decisión de Fantino tras aberrante “chiste” en su canal de streaming

El pasado viernes, un espectador del programa Neura Delayed Knight llamó para contar un “chiste” utilizando como temas la pedofilia y el cáncer. Lejos de ponerle un límite, su conductor, Sergio "Tronco" Figliuolo, no solo no lo frenó, sino que se lo tomó con gracia y eso fue muy criticado durante el fin de semana en las redes sociales.



Entonces Alejandro Fantino, que es la cara más visible del canal de streaming, decidió hablar sobre esta cuestión y contar a su gente cuál era la decisión que había tomado junto al resto de los accionistas de Neura.



"Yo no tengo ningún tipo de injerencia sobre ese contenido que Tronco lleva adelante con su equipo. Yo tengo responsabilidad sobre lo que pasa acá, en Multiverso", dijo Alejandro Fantino.



"Yo estaba en mi casa el viernes y me enteré el sábado de lo que había ocurrido. Como me sentí difamado por un montón de gente, voy a tomar acciones legales contra todos aquellos que han manchado mi buen nombre y honor, cuando yo no tuve absolutamente nada que ver con este hecho aberrante, repudiable y asqueroso", continuó.



"El programa no sale más al aire, Tronco les comunicará qué va a hacer con su vida. La persona que no chequeó debidamente lo que puede o no (salir al aire), porque es una cosa aberrante, no pertenece más a esta empresa. Y les pido disculpas como uno de los accionistas, minoritario, de este lugar", dijo Fantino.



Por su parte, "Tronco" se disculpó y ofreció una breve explicación: "Estoy enojado con lo que pasó, y estoy enojado conmigo. Se nos ocurrió hacer un programa de humor, abrimos los teléfonos y te podés encontrar con cualquier cosa. Pero lo importante es el tema de la no reacción. Lo que yo atiné a hacer ante esa barbaridad, fue reírme de los nervios". (NA)