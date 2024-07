Modelo entrerriana sobrevivió a un accidente y está en el programa de Marley

Este lunes empezó Survivor: Expedición Robinson (Telefe), el programa que pone a 25 personas a competir en una isla paradisíaca donde las condiciones muchas veces pueden ser hostiles. Una de las participantes que se volvió tendencia fue Samanta Herdt, una modelo entrerriana que contó su historia de vida y llamó la atención de los televidentes.La modelo entrerriana, Samanta Herdt, se presentó en el primer programa de “Survivor, Expedición Robinson”, conducido por Marley y se pudo conocer que ya sabe lo que es sobrevivir.La joven de 27 años, oriunda de Aldea Protestante, sobrevivió a un grave accidente de tránsito que sufrió , y que también padece una fobia que puede llegar a dejarla afuera de la competencia.Samanta, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace modelaje, actuación y canto, pero además tiene su marca y local de ropa.

“Vengo del campo, de la calle de tierra. Me encanta eso y las experiencias nuevas. Los desafíos”, explicó Samanta con el fin de que no se dejen llevar por las primeras apariencias y los prejuicios porque es modelo.También consideró que el programa “es una segunda oportunidad porque tuve un accidente de ruta del cual no me acuerdo nada. Solo desperté en el hospital. Me quebré en tres básicamente y fue como volver a nacer”, explicó la participante sobre lo que le tocó vivir en 2021.

Ganadora del primer desafío

Samanta afirma que "está preparada y tiene mucho para dar", aunque en la isla dio a conocer un detalle que la puede complicar muchísimo: le tiene fobia a las arañas y le puede dar un ataque de pánico al ver una.Samanta Herdt, la modelo entrerriana, se alzó con la victoria en el primer desafío de inmunidad de Survivor, Expedición Robinson, superando una agotadora prueba de resistencia en el mar. Este triunfo le otorga un valioso collar de inmunidad, que podría cambiar el curso de su aventura en la isla.El collar de inmunidad es una herramienta crucial en Survivor, ya que protege a su portador de ser eliminado en el Consejo Tribal. Cuando un equipo pierde un desafío, sus miembros deben votar entre ellos para decidir quién abandona la competencia. Sin embargo, el poseedor del collar de inmunidad es intocable y no puede ser votado.