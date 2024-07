Se fotografió desde la cama y frente al espejo, al filo de la censura

Coty Romero volvió a deslumbrar con una apuesta súper jugada y su novio, Nacho Castañares, no dudó en dejarle un apasionante comentario.La rubia se fotografió sentada en la cama frente al espejo y lo compartió en su cuenta de Instagram.La rubia lució un crop top blanco con el estampado de un corazón rojo en el centro. En la parte de abajo, en tanto, usó una microtanga diminuta en color negra con detalles de aberturas en la parte delantera y arandelas de tono plateado.“Como si no hicieran menos de 10°”, escribió la influencer en la publicación que recolectó miles de comentarios. Entre ellos, se encontraba el del ex ‘hermanito’, con quien confirmó su romance hace unas semanas, y que le escribió: “We me quedé sin palabras”, acompañado de un emoji con corazones.