Murió a los 53 años la reconocida actriz Shannen Doherty: qué enfermedad tenía

La actriz Shannen Doherty, estrella de "Beverly Hills 90210" y "Charmed", murió tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Tenía 53 años de edad."Con el corazón encogido confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado, 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de lucha contra la enfermedad", confirmó el publicista de Doherty Leslie Sloane en una declaración exclusiva a la revista People el domingo 14 de julio."La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos, así como de su perro, Bowie. La familia pide privacidad en este momento para que puedan llorar en paz", continuó Sloane.Shannen Doherty reveló en 2015 que tenía cáncer de pecho y, dos años después, tras compartir sus tratamientos en las redes sociales, dio la noticia de que la enfermedad estaba en remisión. Pero en 2020 recibió un nuevo diagnóstico que confirmó que tenía cáncer nuevamente.La actriz contó que estaba en tratamiento mientras filmaba la serie inspirada en el éxito de los 90 "90210". Contó que su compañero Brian Austin Green era el único que sabía lo que pasaba y fue un gran apoyo para ella"Definitivamente tengo días en los que digo: '¿Por qué yo? Y luego digo: 'Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí se merece esto? Ninguno de nosotros lo merece", dijo Doherty a "Good Morning America"."En cuestión de días o una semana se sabrá que estoy en fase 4. Así que mi cáncer volvió, y por eso estoy aquí", dijo Doherty en Good Morning America. "No creo que lo haya procesado. Es un trago amargo en muchos sentidos".A principios de abril de 2024, Shannen habló en su podcast, Let’s Be Clear, y se refirió a su decisión de desprenderse de sus pertenencias antes de partir para evitar que su madre pasara por eso en medio del dolor: "Mi prioridad en este momento es mi madre. Sé que va a ser muy duro para ella si yo muero antes. Y porque sé que va a ser duro, estoy intentando que otras muchas cosas le resulten más fáciles. No quiero que tenga que encargarse de un montón de cosas. No quiero que se encuentre con un depósito lleno de muebles".Shannen Maria Doherty nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. A los 10 años consiguió sus primeros papeles en las series de televisión Little House on the Prairie (La familia Ingals), Our House, and Magnum, P.I. y la película Girls Just Want to Have Fun.En 1989, Doherty, con su melena oscura y su mirada decidida, apareció junto a Winona Ryder como Heather Duke en la comedia negra Heathers. Esa película, una parodia satírica de la angustia adolescente sobre una banda de chicas malas, presentaría al público el personaje por el que Doherty se haría conocida: una mujer dura por fuera que oculta una herida interior.Ese papel fue la antesala de la serie que la catapultaría a nivel mundial: "Beverly Hill 90210" en 1990, que se convirtió en culto. Doherty interpretaba a Brenda Walsh. Junto con su hermano gemelo Brandon, interpretado por Jason Priestly, los Walsh era la familia que se acababa de mudar de Minnesota a Beverly Hills.El romance entre Brenda y Dylan, interpretado por Luke Perry, sigue siendo recordado años después.

La serie fue un éxito masivo, se consideró pionera por su voluntad de abordar temas como el abuso de drogas y el racismo. Con su éxito llegó una cantidad desmesurada de escrutinio en torno al reparto, incluida la adolescente Doherty. La prensa la tachó de diva y recibió hate en la red. Doherty apareció en 111 episodios antes de abandonar la serie al final de la cuarta temporada, entre informes de fricciones con otros miembros del reparto, en particular con Jennie Garth.Para cuando la serie se reestrenó dos veces más, todos se habían suavizado con la edad y ella volvió como Brenda en el reestreno de 2008 "90210" durante una temporada y en el posterior reestreno de 2019 "BH90210."Tras su fama en Beverly Hills, Doherty fue elegida para interpretar a Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas brujas, en "Charmed" (Embrujadas). Además de protagonizar la serie, también dirigió varios episodios. Sin embargo, dejó la serie al final de la tercera temporada, en 2001.

Después de tres temporadas, Doherty dejó la popular serie debido a un drama en el plató con su compañera Alyssa Milano. Rose McGowan entró como cuarta hermana.A partir de ahí, Doherty presentó una serie de proyectos, en particular el muy infravalorado Scare Tactics, un programa de bromas del canal Sci-Fi en el que los invitados agarraban a sus amigos desprevenidos en escenarios de cámara oculta que ponían a prueba sus creencias sobre lo sobrenatural.Doherty participó en películas para televisión como "Dying to Belong" y "List of a Lifetime".Trabajó sin descanso a lo largo de su carrera e incluso se aventuró en la telerrealidad con la breve serie Breaking Up with Shannen Doherty y como concursante en Dancing with the Stars.En una entrevista en 2010 a la revista Parade con motivo de la publicación de su libro Badass: A Hard-Earned Guide to Living Life with Style and (the Right) Attitude, Doherty volvió a referirse a los rumores que la acosaban. "Tengo una reputación", dijo. "¿Me la he ganado? Sí, me la he ganado. Pero, después de un tiempo, intentas deshacerte de esa reputación porque eres una persona diferente. Has evolucionado, y todas las cosas malas que has hecho en tu vida te han llevado a un lugar mucho mejor".En junio de 2023, dijo que había estado recibiendo radiación para el cáncer que se había extendido a su cerebro.Estuvo brevemente casada con el hijo de George Hamilton, Ashley Hamilton, y el jugador de póquer Rick Salomon, y en 2011 se casó con el fotógrafo Kurt Iswarienko. En 2023 solicitaron el divorcio.