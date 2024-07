Emilia Ferrero es embajadora de la misma marca de ropa que Antonela Roccuzzo

María Emilia Ferrero, la novia de Julián Álvarez, se convirtió en una fitfluencer en las redes sociales. Y, por supuesto, la moda no es ajena a este mundo. Al igual que Antonela Rocuzzo y Georgina Rodríguez, la it girl es embajadora de Alo Yoga, una marca de ropa deportiva muy canchera.Desde el Brooklyn Bridge en Nueva York, se lució con un conjunto de dos piezas en tonos beige y causó furor en Instagram, donde actualmente la siguen casi 570 mil personas de alrededor del mundo.Más canchera que nunca, deslumbró con una dupla explosiva: crop top deportivo liso y minifalda sastrera con bolsillos. Completó la apuesta de moda con una gorra cap con el nombre de la firma bordado en el delantero en el mismo color y unas zapatillas deportivas blancas con medias al tono con detalles de rayas negras.Sumó estilo al look con un accesorio que no puede faltar en ningún paseo: una bandolera de cuero color crudo con tiras negras bien anchas.