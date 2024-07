Sofía Clerici realizó tratamiento para ser madre: "Me estoy preparando", dijo

Sofía Clerici es una modelo, influencer y tiene su propia marca de lencería. Aunque ya tenía terreno ganado en las redes sociales, saltó a la fama nacional, tras el escándalo con Martín Insaurralde y todo lo vinculado al Yategate. Desde entonces, es una personalidad de la farándula.En esta oportunidad, Sofía Clerici sorprendió a sus seguidores con una increíble noticia. “El día más feliz. Recién salida del quirófano, salió todo perfecto”, escribió en una historia de Instagram con una sonrisa enorme en su rostro.Luego, para brindar más detalles, Sofía subió una foto con un tubo de recolección y escribió:”. De esta manera contó que estaba buscando ser madre. “Exploto de felicidad”, agregó y mostró los múltiples mensajes de aliento que recibió. Debido a las múltiples preguntas que recibió, Sofía Clerici confirmó que tener un bebé es su próximo proyecto de vida. Luego, brindó detalles del tratamiento y de cómo lo sintió: “Es intenso, por lo menos, para mí, no fue doloroso. Yo estuve 10 días en tratamiento. Los últimos días, si fueron dolorosos, no me podía mover de lo hinchada que tenía la panza. Hay mujeres que están más o menos días en tratamiento, eso depende de cada uno”.También contó que tuvo muchos síntomas: “Dolor abdominal, dolor de ovarios, mareos, náuseas, dolor de cabeza, y anímicamente pasaba de un lado a otro: de la ira al llanto Pero bueno, cuando uno anhela tanto, algo todo se supera y se puede. Mi consejo, no tengan miedo, háganlo”.Sofía contó que planea llevar el embarazo en su propio cuerpo y explicó: “Pienso que la conexión con el bebé es fundamental, tenerlo adentro, sentir los latidos de su corazón, no tiene comparación. Creo que lo más hermoso es parirlo, y en el proceso, que vaya sintiendo la música que escuchas, cuando le hablas y cuando patea”.Luego, Clerici contó qué hicieron con los óvulos: “Yo congelé mis mejores óvulos, y puedo tenerlo cuando quiero, pero estoy planeándolo para el próximo año. En este momento, tengo algunas metas de trabajo y viajes. Pero todo es un proceso, ya me estoy preparando mentalmente y físicamente”. (Vía País)