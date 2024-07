Lali Espósito dio detalles sobre sus relaciones íntimas con Pedro Rosemblat

Lali Espósito estuvo en el stream "Nave Nodriza" que conduce Moria Casán y habló de todo, de su novio Pedro Rosemblat y del enfrentamiento público con el Presidente de la Nación, Javier Milei."¿Frecuencia sexual con Pedrito?", preguntó Moria Casán. “¡Está viendo mi mamá, Moria!”. Y luego reconoció que tiene sexo “casi a diario. Somos gente intensa. Jóvenes y valientes”.En su paso por Nave Nodriza, Lali se refirió a los ataques que recibió en los últimos meses por el presidente Javier Milei tras mostrarse en contra de su gobierno y hacer algunos posteos en las redes sociales."Me enfrenté en ese momento a algo muy nuevo para mí. Creo que lo que pasó excede mi tuit; fue algo más profundo, y generó un nivel de discusión, y por ende, de daño entre los que somos seres de a pie, los que no somos parte de un gobierno", comenzó diciendo la cantante."Generaron una especie de odio entre nosotros. Quisieron instalar una cosa que es mentira y es desinformar a la gente sobre cómo funcionan los espectáculos que son gratuitos para la gente. Y ahí entra la discusión de 'no es gratis porque los pagamos todos'. Es la cultura", expresó.Y, siguió: "Se abrió una discusión positiva, por eso no me enojó. Se abrieron puertas rarísimas, de explicar cosas muy obvias"."Yo no estoy del lado de ningún gobernante, sino de la gente. Nosotros cantamos, la gente decide ir a vernos, a veces es en shows privados también como mi Vélez, que la gente pagó una entrada", continuó diciendo.Sobre el conflicto puntual con Javier Milei y el hate en las redes sociales, la actriz expresó: "Me usaron a mí de cara, pero quisieron hacer creer que todo es un choreo. Yo lo único que hice fue defender la cultura de la que formamos parte".El streamer Pedro Rosemblat mantuvo una extensa entrevista con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del 50° aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. En la charla para el canal Gelatina la exmandataria habló de la política actual, Javier Milei y el popular romance entre Rosemblat y la cantante Lali Espósito.Durante la entrevista, que duro aproximadamente 1 hora y 20 minutos, CFK aprovechó para soltar divertidos comentarios sobre la relación del streamer con la cantante que lo hicieron sonrojar.El primero fue cuando, al comienzo de la nota, el conductor de Gelatina le pregunto a Cristina como estaba y ella, sin hacer referencia directa a Lali, le dijo con una sonrisa: "Yo bien. Vos estás mejor que yo, me parece, ¿no? El amor, digo... ¡El amor!”.La segunda referencia fue al final de la entrevista, cuando el novio de Lali propuso una consigna para debatir entre ambos; enumerar los vínculos importantes para la patria argentina.“En el siglo XIX fueron Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, en el siglo pasado fueron Perón y Evita, y ahora se nos dio…", haciendo referencia a ella y Néstor Kirchner."No sé si viene otra pareja, no la estoy viendo”, dijo dudando y luego añadió “Alguna otra parejita en ciernes... ¿Pedro y Lali? ¡Te maté! ¡Touché!”, se preguntó entre risas.Ante la mención, el influencer quedo helado y se sonrojó mientras CFK se reía de su incomodidad: “¡Yo no puedo seguir! ¡Quedé turuleco! Venía bien”, confesó Rosemblat.El divertido momento no tardó en viralizarse en redes sociales. Marcos Aramburu, quien también forma parte de Gelatina, compartió un video de su grupo de amigos, entre ellos Lali Espósito y Pedro, viendo la entrevista en su casa: “Se me llenó el rancho”.