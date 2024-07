Floppy Tesouro reveló cómo conoció a su nuevo novio

Floppy Tesouro fue descubierta junto a su nuevo novio hace pocos días y ahora lo presentó en cámara durante una entrevista con Socios del Espectáculo desde el aeropuerto, antes de tomarse un vuelo con destino a España.



“Primera vez en cámara. Volamos a Madrid. Una honeymoon mezclada con disfrute, allá hay parejas amigas. Vamos a disfrutar un buen mano a mano juntos. Muy contentos”, aseguró la modelo e influencer.



“Somos novios”, agregó Salvador, muy sonriente a su lado. “Muy caballero, él me pidió noviazgo porque yo soy muy chapada a la antigua, esto de vamos fluyendo, vamos viendo, de no sé qué somos tiburones, no señor, a mí me gusta que me pidan noviazgo y me sacó la ficha, creo que día dos me pidió noviazgo”, detalló Floppy.



“Tuve la suerte de conocerla en un momento en que no me esperaba conocer a nadie”, sumó Salvador Becciu y entonces Tesouro destacó que “fue recíproco, los dos estamos en la misma sintonía. Fue en un evento, yo fui a acompañar a Pampita y a Robert y nunca me imaginé conocer a alguien y estar como estamos hoy, así que para mí es una felicidad enorme”.



La modelo contó que tras su separación de Rodrigo Fernández Prieto, es la primera vez que le presenta un novio a su hija Moorea: “Es la primera persona que conoce Moorea, lo aceptó y él está enfocado en comprar este combo. Se llevan súper bien”.



“Estoy abierta a la posibilidad de tener hijos. Ya me casé, ya tuve hijos, ahora quiero disfrutar y encontrar un compañero de vida. Si llega otro baby, llegará”, contó Florencia, que explicó que este viaje lo tenía planeado con anticipación y que su nuevo novio decidió sumarse, pero además le propuso regalarle otro destino muy romántico, así que además de España irán a varias ciudades de Italia para vivir su historia de amor.