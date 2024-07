Sabrina Carballo confirmó su separación a 6 meses del nacimiento de su hija

Sabrina Carballo dio una íntima entrevista a Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina (AM1110). Allí reveló que se separó del papá de su hija Caetana, Damián Potenza, a tan solo 6 meses de su nacimiento.Al ser consultada sobre cómo eran sus primeros meses como mamá, confesó: “Estoy aprendiendo. Un poco enloquecida y un poco agotada como le pasa a todas las mamás. Gracias a Dios tiene salud, es una beba re copada y se adapta a todo. Ahora empezó a comer”.Además, habló de los cambios que implementó tras su nacimiento: “Es complicado desde la alimentación porque yo vivía a café con leche y galletitas, hasta que ahora me volví a sumar al elenco de Nunca te fíes de una mujer despechada. Por suerte me entienden y comprenden que necesito ayuda. Estoy aprendiendo todo el tiempo”.“No convivimos. De hecho estamos separados, pero siendo papás los dos y aprendiendo y tratando de llevarnos bien por la nena”, declaró de forma sorpresiva.Luego explicó: “Todavía no tenemos ningún régimen, deberíamos tenerlo. Tenemos que ir organizándonos y aprendiendo también. La nena tiene 6 meses recién, toma teta”.Sobre los motivos de la separación, explicó: “Probamos la convivencia pero fue caótica. Nos queremos, nos respetamos y cuidamos a la nena. Estamos todo el tiempo comunicados y organizados por ella. La convivencia era difícil, no nos conocíamos, fue re caótico todo, somos muy distintos los dos”. (Pronto)