La microbikini dorada metalizada que María Becerra lució en el verano europeo

María Becerra se encuentra haciendo una gira por Europa y, como siempre, aprovecha para marcar tendencia con sus impactantes looks desde el viejo continente. En los últimos días, compartió en su feed de Instagram un traje de baño que eligió para disfrutar de algunos días de playa en medio de los shows y causó revuelo en la aplicación de fotos.Además de disfrutar el gran auge de su carrera como artista musical, María Becerra sigue reafirmando su costado como referente fashionista. Recientemente, la artista posó para una selfie en microbikini a orillas del mar y sus fanáticos no tardaron en colmar su publicación con comentarios de elogios.¿Los detalles de la apuesta? Se trata de un traje de baño de dos piezas metalizado en tono dorado, un hit que pisa cada vez más fuerte en cada temporada. Se trata de un corpiño con arco y sin relleno. La parte de abajo, en tanto, es colaless y tiro alto.Para completar el outfit veraniego, sumó unos aros argollas XXL con relieve, del mismo tono que su microbikini. Además, usó unas gafas de sol en la cabeza con marco redondeado y con detalle de animal print, el furor del invierno 2024. Un hairstyle con el pelo suelto y un make up con un delineado estilo eye cat con máscara de pestañas total black.