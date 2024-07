La Joaqui posó en corpiño de lentejuelas y sombrero

La Joaqui ya es considerada una de las referentes de moda más populares del momento que impone estilo con cada look que arma. En su cuenta de Instagram, donde reúne poco más de 4 millones y medio de seguidores de todo el mundo, la cantante no deja de sorprender con sus arrasadoras apuestas de outfits.En esta oportunidad, volvió a deslumbrar en la aplicación de fotos tras compartir su look estilo vaquero de alto impacto que dejó a todos sus fanáticos sin aliento, hasta a Luck Ra, con quien confirmaron su reciente noviazgo, que no tardó en dejarlo un comentario de elogios.¿Los detalles de la apuesta? Se lució con un corpiño ultra XS de lentejuelas en color chocolate con breteles finitos. Para la parte de abajo, en tanto, usó un culoteless en negro y por encima agregó un pantalón con aberturas adelante y atrás, que tiene un cinturón del mismo tono con hebilla rectangular en dorada.Para completar el look, agregó el accesorio protagonista: un sombrero cowboy. A su vez, eligió usar el pelo suelto con ondas y un make up super natural: máscara de pestañas total black, rubor en las mejillas y labial en tono nude.“Tu patrona bebé”, escribió en el pie de foto que rápidamente recolectó más de 270 mil ‘Me Gusta’ y miles de comentarios, entre los que se encontraba el del cantante cordobés que le escribió: “La morocha más linda”, acompañado del emoji de un corazón rojo.