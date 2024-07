Evangelina Anderson deslumbró con la microbikini más chiquita de su vestidor

No caben dudas de que Evangelina Anderson es fanática de la moda y las últimas tendencias. En esta ocasión apostó por un look veraniego de alto impacto, donde lució una microbikini total white.En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 3 millones y medio de seguidores, la modelo compartió la foto donde posó desde la orilla del mar.¿Los detalles de la apuesta? La esposa de Martín Demichelis deslumbró con un traje de baño clásico de dos piezas en color blanco. Se trata de un corpiño estilo triangulito con breteles finos que se anudan alrededor del cuello. La parte de abajo, en tanto, es diminuta, colaless y estilo taparrabos, con tiras finas que se atan a los laterales con un moño.Para completar el outfit, Evangelina agregó dos accesorios con mucha onda: gafas de sol con marco ovalado y una bandana de lentejuelas en la cabeza, que la acompañó con el pelo suelto.En pocos minutos, el posteo reunió casi 40 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios donde otros usuarios no pararon de elogiarla.