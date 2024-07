Jorge Lanata fue intubado nuevamente y preocupa su salud

Jorge Lanata está nuevamente intubado, tras más de 20 días de internación en el Hospital Italiano por complicaciones en su salud. En la noche de este viernes, Ángel de Brito reveló en la apertura de su ciclo LAM que el periodista levantó fiebre este jueves, por lo que los médicos decidieron tomar las precauciones indicadas anteriormente.



Tras ser extubado el pasado 22 de junio, el conductor de Radio Mitre involucionó en lo que a su estado de salud respecta y, por el momento, el "hermetismo" en su entorno es absoluto.



"Siempre toda su familia cuida de que no se filtre ninguna información, pero bueno, esta es la noticia. Anoche levantó fiebre, volvieron a intubarlo que es una nueva complicación, él ha salido de un millón de estas pero no es sencillo lo que está pasando", señaló el conductor.



Y cerró: "Los médicos le dicen a los familiares que tienen que tener esperanza y que hay que esperar, así que le deseamos lo mejor a Jorge una vez más". El motivo por el que Jorge Lanata debió ser internado El viernes 14 de junio, el periodista sufrió una descompensación cuando debía someterse a una resonancia magnética programada, por lo que debió quedarse internado en el Hospital Italiano. Su esposa, Elba Marcovecchio, aseguró en un principio que Lanata se encontraba fuera de peligro, pero con el correr de las horas se conocieron más detalles de la situación.



En su momento, la periodista Marcela Tauro expresó en Intrusos: “Esta mañana se fue a hacer una resonancia al Italiano. Le tuvieron que poner anestesia, se demoró más de lo previsto en la resonancia por un pequeño susto que pasaron, pero está todo en orden. Hoy se tomó el día para hacerse esta resonancia, no estuvo en la radio. Tengo entendido que estaba programado, pero tuvo un pequeño sustito en el medio y la operación se demoró más de la cuenta”. Este episodio derivó, luego, en su internación.