“Voy a hacer tres meses de televisión”, confirmó Susana Giménez

Susana Giménez estará al aire a partir de septiembre y dejará de trabajar en noviembre. "Voy a hacer tres meses de televisión", aseguró en diálogo con Socios del Espectáculo. También confirmó que contará con la presencia de su coreógrafo histórico, Marcelo Iripino, que estará a cargo de los musicales.



Susana consideró que "ha cambiado mucho la tele" y reconoció que le da "un poquito de miedo" lo que pueda ocurrir con el público en su regreso: "Veremos qué pasa".



Si bien asumió que "los tiempos cambian", ella no está dispuesta a hacer algo diferente, como podría ser un programa de streaming como se encuentra haciendo Moria Casán.



"Quiero hacer mi programa y nada más", afirmó la diva, que descartó por completo la posibilidad de volver a hacer teatro con un regreso de "Piel de Judas", que hizo con mucho éxito tanto en Argentina como en Uruguay. "Está definido, teatro no más, te agota, llega un momento que ya hiciste todo".



Susana también habló de su relación con Mirtha Legrand y no descartó la posibilidad de recibirla en su programa: "Mirtha y yo nos amamos, del país no hablamos, hablamos de chusmerío, criticamos a la gente".



Por último contó cómo hablan en Estados Unidos sobre el futuro de la Argentina: "Con mucha esperanza, sobre todo Trump que dice que Argentina va a levantarse como una estatua de golpe, tienen mucha fe".



Cuando estaba por retirarse del aeropuerto, un hombre le entregó una foto suya con Lionel Messi. Se trataba de su primera foto juntos cuando el jugador le reveló que su madre Celia es una fanática suya. Susana la agarró muy contenta y dijo: "Esta la pongo en el quincho, qué lindo, era un bebito".