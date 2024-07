El Turco Naím mostró su nueva vida en el exterior: “Con el amigo”

A un mes y medio de confirmar su separación de Emilia Attias, el Turco Naím reapareció en sus redes sociales y mostró cómo es su nueva vida fuera de la Argentina. El humorista se había ido del país antes de que se filtrara la ruptura a los medios de comunicación.A través de su cuenta oficial de Instagram, donde lo siguen más de 69 mil personas, el ex Videomatch compartió una imagen de una tasa y un libro. “Estudio y café con el amigo James”, escribió desde Montañita, Ecuador, lugar que eligió para radicarse hace casi dos meses.Un día antes, había publicado la foto de una fruta típica del país sudamericano, la pitahaya, junto a un ejemplar de El Tao del Jeet Kune Do, una publicación de la autoría de Bruce Lee.Respecto a sus proyectos laborales, el Turco Naím aclaró en un audio difundido por el periodista de espectáculos Pablo Layús: “No estuve ni deprimido, ni tirado en un sillón porque estoy haciendo el streaming ‘Vamo a ver qué sobra’”.Según le contó a Layús, filmó “dos streamings por La Canchita TV, que es por donde sale el Turco García y en 15 días sale el primer capítulo”. De dicha tira, grabó unos 12 episodios antes de mudarse al país sudamericano.Y continuó: “Estoy diseñando un bar de playa en Ecuador, no me escapé de Ecuador. Vine a diseñar un bar de playa de una amiga mía que vive en Miami y ahora voy para allá a diseñar otro bar, una parrilla gourmet y a hacer un streaming de fútbol”.“De ahí vuelvo. Tengo una película que estoy terminando que se llama La calavera y el estreno de MacAnimals de Disney, donde soy uno de los protagonistas. El malo. Te imaginarás que trabajo me sobra”, concluyó.