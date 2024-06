Afirman que Juanita Tinelli habría engañado a su ex con un campeón del mundo

En las últimas horas, Juanita Tinelli, la hija menor de Marcelo quedó en el centro de la polémica tras confirmar su separación y lanzó un misterioso posteo. Esta semana, Juanita Tinelli, hija del famoso conductor y productor artístico confirmó su separación de Mija Mamruth, el joven con el que estuvo de novia los últimos meses y con quién se mostraban muy acaramelados en las redes sociales.En el medio de su dolor, la joven modelo realizó un misterioso posteo y en las últimas horas una fuerte versión salió a la luz: habría engañado a su ex con una estrella de la Selección Argentina.A corazón abierto, Juanita expuso sus emociones en redes sociales. “Estoy sanándome y cuidándome mucho”.Sin embargo, hay rumores que indican que la joven modelo le habría sido infiel a su novio con Rodrigo De Paul, que desde que terminó su relación con Tini no ha vuelto a tener una relación.“¿Estás en pareja?”, le consultaron a Juana, a través de Instagram, en la cajita de preguntas que suelen compartir los famosos cuando quieren contar algunas cuestiones sobre su vida personal o profesional.“No”, expresó tratando de ocultar su supuesta relación con el “motorcito” de La Scaloneta.Todo comenzó hace unos meses, cuando se vinculó a Juanita con Rodrigo de Paul. El volante de la Selección, quien actualmente disputa la Copa América, fue visto junto a la menor del clan Tinelli en España durante su fiesta de cumpleaños, a finales de noviembre.La aparición de fotos de Juanita en el departamento del jugador del Atlético de Madrid, usando prendas del futbolista, desató las sospechas de un romance, que, de ser real, no tardará a conocerse públicamente. Fuente: (LosAndes)