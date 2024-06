Morena Rial habló de su embarazo y para cuánto tiene fecha de parto

Foto: Morena Rial Crédito: Ciudad

Morena Rial se resguardó en la intimidad de su hogar y se enfocó de lleno en su embarazo. En abril, la hija de Jorge Rial confirmó que está esperando su segundo hijo, esta vez, fruto de su incipiente noviazgo con Matías, un joven boxeador. La joven ya es mamá de Francesco, niño que tuvo con su expareja Facundo Ambrosioni.



La joven contó que el bebé, del cual aún no reveló el sexo, nacerá en octubre y dio detalles de los malestares típicos que está afrontando en esta dulce espera.



“Tengo fecha para octubre y estoy de casi seis meses”, les contestó Morena a sus seguidores, en un interactivo ida y vuelta de preguntas por Instagram.



Acto seguido, la joven contó que tuvo muchas náuseas: “Me estuve sintiendo bastante mal, pero todo sea por mi bebé”.



Asimismo, no ignoró los comentarios de los seguidores que ponen en duda su embarazo, y les respondió.



“No creo que estés embarazada”, le escribió un usuario. Y Morena contestó: “Jajaja, tengo un montón de mensajes así. Y bueno, a mí, como ya saben, me chupa un hu. . . lo que opinen. En octubre, cuando nazca, nos vemos”.