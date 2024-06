El motivo por el que Marcos Ginocchio no visitará la casa de Gran Hermano

Mucho se habló de la posibilidad de que Marcos Ginocchio, ganador de Gran Hermano 2022 (Telefe), entrara a la actual edición del reality a visitar a los cuatro hermanitos que siguen en competencia. Sin embargo, todo incida que eso no sucederá.



Al aire de LAM (América), Ángel de Brito contó los motivos por los que el salteño decidió, finalmente, no volver a la vivienda, ni siquiera por un rato.



“No va a entrar a la casa de GH. El ofrecimiento estaba”, comenzó diciendo el conductor del programa de chimentos.



Luego, el periodista de espectáculos explicó las razones por las que “El Primo” no estará en el reality: “Su familia no quiere saber nada, sus representantes no quieren saber nada, y él tampoco”.



“Ya está, ya cumplió, se fue. Afuera Marcos, por ahora, de GH”, cerró de Brito contundente sobre la decisión que tomó el modelo junto a su entorno.