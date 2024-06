Karina La Princesita reveló una situación que le generó mucho estrés

Al aterrizar en Tucumán, Karina La Princesita se encontró sin su valija, y entró en pánico ya que no tenía ropa para el show que iba a presentar. La Aerolínea le envió un mensaje por el percance, y resultó ser que ellos tampoco sabían el paradero de la valija.“Me están preguntando mucho si mi valija llegó. De hecho, la aerolínea también me está preguntando si llegó. Y la respuesta es no, no llegó. Pero hay algo que quiero destacar y es la actitud que ponemos frente a algunas cosas”, comenzó.Luego, continuó: “A ver, en otro momento en mi vida, yo que soy de ponerme del traste, no sé si fácilmente, pero con algo así me hubiese puesto”. Y aseguró: “Obvio me estresé porque tuve que buscar qué ponerme, pero estoy bien”.“Hoy en el día también se me presentaron un montón de cosas y, en otro momento, hubiese estado por el piso y no estoy por el piso; lo cual significa que tanto trabajo en mí está dando sus frutos. Estoy muy contenta por eso. Quería decirlo. Qué importante es la actitud que ponemos frente a todo”, redondeó.En conclusión, Karina La Princesita mostró una foto de su valija ya en el hotel, y acompañó la foto con: “Estoy saltando”, y varios emojis de felicidad.